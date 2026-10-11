Шляхопровід біля метро "Чернігівська" виходить на фінальний етап: коли повернуть авто і трамваї

У Києві завершили бетонування прогонової будови шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська". Наступним етапом стане гідроізоляція та облаштування мостового полотна, а автомобільний і трамвайний рух спорудою планують відновити у грудні 2026 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на компанію Autostrada.

Бетонування виконували поетапно: роботи почали із середньої частини прогонової будови та поступово рухалися до крайніх ділянок, щоб рівномірно розподілити навантаження на конструкцію.

На підходах до шляхопроводу будівельники завершують бетонування перехідних плит. Далі на залізобетонній плиті проїзної частини облаштують суцільний гідроізоляційний шар, який має захищати конструкцію від води, руйнування бетону та корозії арматури.

Також уже завершено будівництво закритої системи дощової каналізації для відведення води з проїзної частини. Паралельно триває укладання асфальтобетону на з'їздах і підходах до шляхопроводу.

На об'єкті цілодобово працюють понад 300 фахівців та близько 150 одиниць техніки.

У грудні Autostrada планує відновити автомобільний і трамвайний рух шляхопроводом, а також відкрити проїзд Броварським проспектом.

Після завершення капітального ремонту шляхопровід матиме вісім смуг для автомобілів, дві трамвайні колії, тротуари та велодоріжки. Пішохідну інфраструктуру мають облаштувати відповідно до вимог безбар'єрності.

Повністю завершити капітальний ремонт транспортної розв'язки біля станції метро "Чернігівська" планують у 2027 році.

Нагадаємо, у серпні після монтажу всіх восьми сталевих балок шляхопроводу Autostrada планувала відновити автомобільний і трамвайний рух уже в листопаді 2026 року.