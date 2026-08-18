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У Києві біля метро "Чернігівська" завершили важливу частину шляхопроводу: коли відкриють рух

шляхопровід біля метро "Чернігівська"
На "Чернігівській" завершили монтаж балок/Autostrada

Компанія Autostrada завершила ключовий етап будівництва нового шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська" у Києві. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії Autostrada.

Мостобудівельники змонтували у проєктне положення всі вісім сталевих балок прогонової будови, виготовлених на власному заводі металоконструкцій, та об'єднали їх системою поперечних діафрагм для забезпечення просторової жорсткості.

Наразі фахівці переходять до формування монолітної залізобетонної плити проїзної частини: попереду влаштування арматурного каркаса, бетонування, гідроізоляція та укладання асфальтобетонного покриття.

Паралельно тривають роботи на Броварському проспекті. Дорожники будують закриту систему дощової каналізації, прокладають трубопроводи, виконують земляні роботи й підготовку основи під з’їзди та підходи до шляхопроводу.

Оновлений шляхопровід матиме вісім смуг для автомобілів, дві трамвайні колії, тротуари та велодоріжки, облаштовані за стандартами безбар'єрності.

Відновити автомобільний та трамвайний рух об'єктом і Броварським проспектом Autostrada планує вже у листопаді 2026 року.

Фото 2 — У Києві біля метро "Чернігівська" завершили важливу частину шляхопроводу: коли відкриють рух
Фото 3 — У Києві біля метро "Чернігівська" завершили важливу частину шляхопроводу: коли відкриють рух
Фото 4 — У Києві біля метро "Чернігівська" завершили важливу частину шляхопроводу: коли відкриють рух
Фото 5 — У Києві біля метро "Чернігівська" завершили важливу частину шляхопроводу: коли відкриють рух
Фото 6 — У Києві біля метро "Чернігівська" завершили важливу частину шляхопроводу: коли відкриють рух

Нагадаємо, капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро “Чернігівська” триває не перший тиждень. Шляхопровід ввели в експлуатацію ще у 1967 році. Відтоді споруда жодного разу не проходила капітального ремонту. Оновлення необхідне для забезпечення безпечної та надійної експлуатації об’єкта в умовах інтенсивного транспортного навантаження.

Автор:
Тетяна Бесараб

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