Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,64

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Шляхопровід у Києві ремонтують уперше за майже 60 років: де буде обмежено рух

ремонт
У Києві капітально ремонтують шляхопровід 1967 року побудови / КМДА

У Києві триває капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро “Чернігівська”. Наразі будівельники завершили демонтаж старих конструкцій і готують основу для монтажу нових елементів. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

У Києві реконструюють транспортну розв’язку

У Києві триває капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро «Чернігівська», що входить до складу транспортної розв’язки на перетині вулиці Миропільської, Броварського проспекту та Святошинсько-Броварської лінії метро. Оновлення споруди проводять із дотриманням принципів безбар’єрності.

Підготовчі роботи на об’єкті стартували на початку року, а вже у квітні розпочався основний етап будівництва. Наразі фахівці повністю демонтували старі конструкції шляхопроводу та готують основу для встановлення нових елементів.

Паралельно тривають роботи з підготовки до зведення оновленої споруди. Проєкт капремонту передбачає:

Фото 2 — Шляхопровід у Києві ремонтують уперше за майже 60 років: де буде обмежено рух
Фото: КМДА
  • перевлаштування мереж комунікацій;
  • встановлення нових перильних і бар’єрних огорож;
  • оновлення системи освітлення;
  • облаштування нових трамвайних колій;
  • ремонт підходів до шляхопроводу з облаштуванням велодоріжок.

Під час реконструкції особливу увагу приділяють створенню безбар’єрного простору для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Зокрема, на об’єкті передбачено пониження бордюрів і встановлення тактильної навігації.

Фото 3 — Шляхопровід у Києві ремонтують уперше за майже 60 років: де буде обмежено рух
Фото: КМДА

На час проведення ремонту рух шляхопроводом повністю перекрито. Через це також внесли зміни у маршрути громадського транспорту.

Завершити основні роботи та відновити рух транспорту планують до кінця року.

У комунальній корпорації нагадали, що шляхопровід ввели в експлуатацію ще у 1967 році. Відтоді споруда жодного разу не проходила капітального ремонту. Оновлення необхідне для забезпечення безпечної та надійної експлуатації об’єкта в умовах інтенсивного транспортного навантаження.

Фото 4 — Шляхопровід у Києві ремонтують уперше за майже 60 років: де буде обмежено рух
Фото: КМДА

Нагадаємо, у Києві оголосили тендер на проєктні роботи для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту. Очікується, що оновлення інфраструктури допоможе розвантажити міст і проспект Науки.

Автор:
Ольга Опенько