Шляхопровід у Києві ремонтують уперше за майже 60 років: де буде обмежено рух

У Києві триває капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро “Чернігівська”. Наразі будівельники завершили демонтаж старих конструкцій і готують основу для монтажу нових елементів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

У Києві реконструюють транспортну розв’язку

У Києві триває капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро «Чернігівська», що входить до складу транспортної розв’язки на перетині вулиці Миропільської, Броварського проспекту та Святошинсько-Броварської лінії метро. Оновлення споруди проводять із дотриманням принципів безбар’єрності.

Підготовчі роботи на об’єкті стартували на початку року, а вже у квітні розпочався основний етап будівництва. Наразі фахівці повністю демонтували старі конструкції шляхопроводу та готують основу для встановлення нових елементів.

Паралельно тривають роботи з підготовки до зведення оновленої споруди. Проєкт капремонту передбачає:

Фото: КМДА

перевлаштування мереж комунікацій;

встановлення нових перильних і бар’єрних огорож;

оновлення системи освітлення;

облаштування нових трамвайних колій;

ремонт підходів до шляхопроводу з облаштуванням велодоріжок.

Під час реконструкції особливу увагу приділяють створенню безбар’єрного простору для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Зокрема, на об’єкті передбачено пониження бордюрів і встановлення тактильної навігації.

Фото: КМДА

На час проведення ремонту рух шляхопроводом повністю перекрито. Через це також внесли зміни у маршрути громадського транспорту.

Завершити основні роботи та відновити рух транспорту планують до кінця року.

У комунальній корпорації нагадали, що шляхопровід ввели в експлуатацію ще у 1967 році. Відтоді споруда жодного разу не проходила капітального ремонту. Оновлення необхідне для забезпечення безпечної та надійної експлуатації об’єкта в умовах інтенсивного транспортного навантаження.

Фото: КМДА

