Путепровод в Киеве ремонтируют впервые за почти 60 лет: где будет ограничено движение

В Киеве капитально ремонтируют путепровод 1967 года постройки / КГГА

В Киеве идет капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Черниговская". Теперь строители завершили демонтаж старых конструкций и готовят основу для монтажа новых элементов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В Киеве реконструируют транспортную развязку

В Киеве идет капитальный ремонт путепровода возле станции метро «Черниговская», входящей в состав транспортной развязки на пересечении улицы Миропольской, Броварского проспекта и Святошинско-Броварской линии метро. Обновление сооружения производится с соблюдением принципов безбарьерности.

Подготовительные работы на объекте стартовали в начале года, а уже в апреле начался основной этап строительства. Специалисты полностью демонтировали старые конструкции путепровода и готовят основу для установки новых элементов.

Параллельно продолжаются работы по подготовке к строительству обновленного сооружения. Проект капремонта предусматривает:

  • переустройство сетей коммуникаций;
  • установка новых перильных и барьерных заборов;
  • обновление системы освещения;
  • обустройство новых трамвайных путей;
  • ремонт подходов к путепроводу с обустройством велодорожек.

При реконструкции особое внимание уделяется созданию безбарьерного пространства для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. В частности, на объекте предусмотрено понижение бордюров и установка тактильной навигации.

На время проведения ремонта движение по путепроводу полностью перекрыто. Поэтому также внесли изменения в маршруты общественного транспорта.

Завершить основные работы и возобновить движение транспорта планируется к концу года.

В коммунальной корпорации напомнили, что путепровод был введен в эксплуатацию еще в 1967 году. С тех пор сооружение ни разу не проходило капитального ремонта. Обновление необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации объекта в условиях интенсивной транспортной погрузки.

Напомним, в Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Ожидается, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки.

Ольга Опенько