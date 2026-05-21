Путепровод в Киеве ремонтируют впервые за почти 60 лет: где будет ограничено движение
В Киеве идет капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Черниговская". Теперь строители завершили демонтаж старых конструкций и готовят основу для монтажа новых элементов.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
В Киеве реконструируют транспортную развязку
В Киеве идет капитальный ремонт путепровода возле станции метро «Черниговская», входящей в состав транспортной развязки на пересечении улицы Миропольской, Броварского проспекта и Святошинско-Броварской линии метро. Обновление сооружения производится с соблюдением принципов безбарьерности.
Подготовительные работы на объекте стартовали в начале года, а уже в апреле начался основной этап строительства. Специалисты полностью демонтировали старые конструкции путепровода и готовят основу для установки новых элементов.
Параллельно продолжаются работы по подготовке к строительству обновленного сооружения. Проект капремонта предусматривает:
- переустройство сетей коммуникаций;
- установка новых перильных и барьерных заборов;
- обновление системы освещения;
- обустройство новых трамвайных путей;
- ремонт подходов к путепроводу с обустройством велодорожек.
При реконструкции особое внимание уделяется созданию безбарьерного пространства для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. В частности, на объекте предусмотрено понижение бордюров и установка тактильной навигации.
На время проведения ремонта движение по путепроводу полностью перекрыто. Поэтому также внесли изменения в маршруты общественного транспорта.
Завершить основные работы и возобновить движение транспорта планируется к концу года.
В коммунальной корпорации напомнили, что путепровод был введен в эксплуатацию еще в 1967 году. С тех пор сооружение ни разу не проходило капитального ремонта. Обновление необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации объекта в условиях интенсивной транспортной погрузки.
Напомним, в Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Ожидается, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки.