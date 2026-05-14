В Киеве будут ремонтировать Южный мост: как будет курсировать транспорт

В Киеве частично будут ограничивать движение по Южному мосту в направлении с правого на левый берег Днепра.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

В Киеве с 19:00 15 мая до 19:00 18 мая будут частично ограничивать движение по Южному мосту. Временные конфигурации соединены с ремонтными работами.

На мосту в направлении с правого на левый берег Днепра специалисты КП "Киевавтодоргород" будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие. При проведении работ транспорт будет двигаться по средней полосе.

В "Киевавтодоре" отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий график выполнения работ может быть изменен.

Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов по городу.

Напомним, в Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Ожидается, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки.