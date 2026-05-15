17 гектаров развития: во Франковске запустят индустриальный парк для инвесторов

Ивано-Франковский городской совет согласовал концепцию индустриального парка Франко парк, который планируют создать в селе Микитинцы на площади 17 га. Проект предполагает привлечение инвестиций, развитие и создание сотен новых рабочих мест в общине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.

О "Франко парке"

Ожидается, что к 2028 году парк выйдет примерно на 30% своей мощности, что позволит создать около 200 рабочих мест. В рамках проекта предусмотрено до 700 новых рабочих мест.

Индустриальный парк обязан обеспечить восстановление и развитие территории бывшего Ивано-Франковского домостроительного комбината. На его базе планируется размещение новых производств и развитие разных направлений бизнеса.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет инициатора создания - ООО "Грей тех", а также государственных средств и частных инвестиций.

Среди ожидаемых результатов реализации проекта:

создание новых производственных мощностей в регионе;

привлечение инвестиций и новых видов бизнеса;

повышение автономности местного производства;

увеличение экспорта продукции региона;

создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы;

рост покупательной способности населения;

развитие малого и среднего бизнеса;

увеличение поступлений в местный бюджет;

развитие инженерно транспортной инфраструктуры.

В горсовете отмечают, что индустриальный парк является стратегическим проектом для экономического развития общества, привлечения инвестиций и усиления финансовой устойчивости региона.

Напомним, в Украине сейчас действует более 30 индустриальных парков, где уже построена или строится инфраструктура и промышленные предприятия. На конец прошлого года в индустриальных парках было построено или строилось 37 заводов, тогда как годом ранее — 25.