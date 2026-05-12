Почти 800 миллионов инвестиций: эстонский бизнес построит новый индустриальный парк во Львовской области

Во Львовской области готовят к реализации масштабный проект — индустриальный парк "Сапи Агро Парк". Промышленный объект планируют возвести на окраине села Сапижанка на территории бывшей фермы крупного рогатого скота, занимающей более 11 га. В настоящее время этот участок не имеет коммуникаций и длительное время не используется.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Направления и инфраструктура

Концепция парка сконцентрирована на аграрной переработке. Здесь планируют наладить:

производство продуктов питания;

консервирование овощей, фруктов и картофеля;

изготовление крахмала, муки, круп, хлеба;

производство растительного масла и жиров.

Для обеспечения работы предприятий на территории будут построены: производственные помещения и склады, элеватор, новые коммуникации, железнодорожные и автомобильные подъездные пути.

Во время презентации парка в конце апреля Валерий Кирилко, глава группы компаний "Индустриальные парки Украины", сообщил, что "вскоре инициаторы планируют перейти к официальной регистрации индустриального парка, а затем - к строительству".

Инвесторы и финансирование

Общий бюджет строительства оценивается в 796 млн грн. Финансирование будет происходить на условиях распределения расходов:

компании-участники вложат до 590 млн грн;

государственная помощь составит более 100 млн. грн.;

инициатор создания парка выделит 80 млн. грн;

управляющая компания инвестирует 20 млн. грн.

нициаторами проекта выступили две компании ООО "Зерно+" и ООО "Зерно Элевейт".

Согласно данным портала YouControl, бенефициарными владельцами "Зерно+" указаны эстонские бизнесмены Янус Летмец и Ивар Томинг, также владеющие ООО "Зерно Элевейт".

Сроки и перспективы

Запуск первых участников "Сапи Агро Парк" запланирован на начало 2028 года. Полное завершение проекта и ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2029 года. Функционирование парка позволит создать до 500 новых рабочих мест.

Напомним, в Винницкой области функционирует 8 индустриальных парков, из которых 5 считаются активными. На этих территориях ведется строительство производственных предприятий или развитие инженерной инфраструктуры.