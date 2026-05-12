Майже 800 мільйонів інвестицій: естонський бізнес збудує новий індустріальний парк на Львівщині

На Львівщині готують до реалізації масштабний проєкт – індустріальний парк "Сапі Агро Парк". Промисловий об'єкт планують звести на околиці села Сапіжанка на території колишньої ферми великої рогатої худоби, яка займає понад 11 га. Наразі ця ділянка не має комунікацій і тривалий час не використовується.

Напрямки та інфраструктура

Концепція парку зосереджена на аграрній переробці. Тут планують налагодити:

виробництво продуктів харчування;

консервування овочів, фруктів та картоплі;

виготовлення крохмалю, борошна, круп, хліба;

виробництво олії та жирів.

Для забезпечення роботи підприємств на території збудують: виробничі приміщення та склади, елеватор, нові комунікації, залізничні та автомобільні під’їзні шляхи.

Під час презентації парку наприкінці квітня Валерій Кирилко, голова групи компаній "Індустріальні парки України", повідомив, що "невдовзі ініціатори планують перейти до офіційної реєстрації індустріального парку, а опісля – до будівництва".

Інвестори та фінансування

Загальний бюджет будівництва оцінюють у 796 млн грн. Фінансування відбуватиметься на умовах розподілу витрат:

компанії-учасники вкладуть до 590 млн грн;

державна допомога становитиме понад 100 млн грн;

ініціатор створення парку виділить 80 млн грн;

керуюча компанія інвестує 20 млн грн.

ніціаторами проєкту виступили дві компанії ТзОВ "Зерно+" та ТзОВ "Зерно Елевейт".

Згідно з даними порталу YouControl, бенефіціарними власниками "Зерно+" вказані естонські бізнесмени Янус Летмец та Івар Томінг, які також володіють ТзОВ "Зерно Елевейт".

Терміни та перспективи

Запуск перших учасників "Сапі Агро Парк" заплановано на початок 2028 року. Повне завершення проєкту та введення в експлуатацію очікується наприкінці 2029 року. Функціонування парку дозволить створити до 500 нових робочих місць.

Нагадаємо, у Вінницькій області функціонує 8 індустріальних парків, з яких 5 вважаються активними. На цих територіях ведеться будівництво виробничих підприємств або розвиток інженерної інфраструктури.