Виробництво косметики та переробка какао: індустріальний парк у Бучі залучив нових учасників

Індустріальний парк "КИТ" у місті Буча Київської області став хабом для малих та середніх виробників. До складу його резидентів увійшли два нові підприємства: контрактний виробник косметики "Пілаб" та переробник какао-бобів "Какао+".

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Загальна кількість учасників парку зросла до п’яти, враховуючи виробника поліграфічних матеріалів Fres.Co, логістичний центр "Нової пошти" та дистриб’ютора техніки EDG Group.

Нові гравці

Компанія "Пілаб" інвестувала 16 млн грн у запуск нового виробництва, де наразі працює 20 робітників. Підприємство має власну лабораторію та планує виготовляти понад 10 тонн кремів, емульсій і лосьйонів, а також 2 тонни декоративної косметики на місяць. Продукція виготовляється для замовників з України, Молдови, Польщі, Великої Британії, ОАЕ, США та Канади.

Компанія "Какао+" вклала у виробництво 3,2 млн грн та планує інвестувати ще 4,5 млн грн у 2026 році. Штат складається з 10 працівників. Підприємство випускає обсмажені какао-боби, мікси, дріпи та питний шоколад із плановим обсягом 1,8 тонни готової продукції на місяць. У розробці перебувають продукти постферментації какао-бобів з українськими фруктами.

На території індустріального парку "КИТ" вже збудовано 2 черги приміщень з 11 запланованих, на місці 3-ї черги тривають земельні роботи. Для розвитку інфраструктури парк залучив 150 млн грн державного фінансування. Київська ОВА компенсувала 0,5 млн грн витрат на проєктні роботи, а Бучанська міськрада звільнила парк від сплати податку на землю, що дозволяє економити 3,4 млн грн на рік.

