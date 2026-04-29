Рента за газ в Україні: як розподілили 270 млн грн між областями

АТ “Укргазвидобування”, що входить до Групи “Нафтогаз”, за перший квартал 2026 року сплатило до зведеного бюджету 5,4 млрд грн рентних платежів. Із цієї суми понад 270 млн грн надійшло до місцевих бюджетів регіонів.

Скільки отримали регіони?

Відповідно до чинного законодавства, 5% цієї суми - 270,5 млн грн було спрямовано до місцевих та обласних бюджетів регіонів, на території яких здійснюється видобуток вуглеводнів.

Рентні надходження між областями розподілилися таким чином:

Харківська — 150 млн грн.

Полтавська — 96,6 млн грн.

Львівська — 13,3 млн грн.

Дніпропетровська — 3,4 млн грн.

Інші — 7,2 млн грн.

Нагадаємо, група "Нафтогаз" завершила 2025 рік із суттєвим падінням виручки — до 124,6 млрд грн проти 157,8 млрд грн роком раніше. Водночас компанії вдалося утримати позитивний фінансовий результат, хоча дочірнє "Укргазвидобування" вперше за кілька років пішло в мінус.

Слід зауважити, що протягом 2025 російські військові систематично обстрілювали газовидобувні об'єкти компанії та продовжують це робити у 2026. Загалом через обстріли у 2025 році газовидобувна галузь України різко погіршила фінансові результати: чистий прибуток скоротився у п’ять разів — до 14,26 млрд грн, а дохід зменшився на 27%, до 132,6 млрд грн.