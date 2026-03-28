Росіяни вдарили по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: загинув працівник

У Полтавська область вже третю добу поспіль тривають масовані атаки на газовидобувні об’єкти групи “Нафтогаз України”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Вночі та вранці російські сили завдали ударів безпілотниками по трьох виробничих підприємствах. Внаслідок однієї з атак загинув співробітник компанії — 55-річний оператор технологічних установок Роман Чмихун.

Голова правління Сергій Корецький повідомив, що це вже друга втрата серед працівників компанії лише за цей тиждень. Він висловив співчуття родині та колегам загиблого.

На місці працюють екстрені служби. Пошкоджене обладнання зупинено, триває ліквідація наслідків атак та оцінка руйнувань.

Впродовж 26 та 27 березня російська армія атакувала об’єкт групи “Нафтогаз”, який забезпечує видобуток газу у Полтавській області..

Автор:
Тетяна Гойденко