Росія атакувала газовидобувний об’єкт "Нафтогазу" на Полтавщині: роботу зупинено

Впродовж 26 та 27 березня російська армія атакувала об’єкт групи “Нафтогаз”, який забезпечує видобуток газу у Полтавській області..

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа. Обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, роботу об’єкта зупинено.

Корецький подякував підрозділам ДСНС за швидку та професійну реакцію.

Раніше у Полтавській області внаслідок атаки російських дронів 8 березня частина об’єктів газовидобутку групи "Нафтогаз" припинила роботу.

Як повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, ворог знову атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання

Зауважимо, лише з початку цього року Росія близько 40 разів атакувала інфраструктуру групи "Нафтогаз".

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Вночі 20 березня Росія атакувала дронами об’єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській та Сумській областях.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом. Загалом з 2022 року по об’єктах компанії застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією.