Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Готівковий курс:

USD

43,25

43,14

EUR

51,55

51,37

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія збільшила удари по обʼєктам "Нафтогазу": 229 атак лише за минулий рік

атака, пожежа
В 2025 році Росія здійснила 229 атак на обʼєкти "Нафтогазу" / Нафтогаз

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи “Нафтогаз”. Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Там зауважують, що найважчим став жовтень 2025 року, коли упродовж місяця по інфраструктурі "Нафтогазу" було завдано 25 комбінованих атак.

А у ніч на 3 жовтня росіяни здійснили найбільший масований удар по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. Тоді Росія знищила 60% газовидобутку України.

Загалом з 2022 року по об’єктах компанії застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією, з яких 1 399 —лише  у 2025 році.

"2025 рік став безпрецедентним за масштабами атак на нашу інфраструктуру — інтенсивність обстрілів була вищою, ніж у попередні роки війни. Попри це, ми забезпечуємо країну газом та підтримуємо стійкість енергосистеми", — наголосив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Зауважимо, прямим наслідком атак стали втрати власного видобутку газу через що компанія змушена імпортувати додаткові обсяги блакитного палива для стабільного проходження опалювального сезону.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Зауважимо, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Нещодавно повідомлялося, що було пошкоджено обладнання для видобутку газу компанії  "Нафтогаз".

9 лютого російська армія знову вдарила дронами по об’єктах групи "Нафтогаз"  у Полтавській області, а також здійснила нові масовані атаки на підприємства в Сумській області.

Автор:
Світлана Манько