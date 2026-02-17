Росія збільшила удари по обʼєктам "Нафтогазу": 229 атак лише за минулий рік

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи “Нафтогаз”. Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Там зауважують, що найважчим став жовтень 2025 року, коли упродовж місяця по інфраструктурі "Нафтогазу" було завдано 25 комбінованих атак.

А у ніч на 3 жовтня росіяни здійснили найбільший масований удар по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. Тоді Росія знищила 60% газовидобутку України.

Загалом з 2022 року по об’єктах компанії застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією, з яких 1 399 —лише у 2025 році.

"2025 рік став безпрецедентним за масштабами атак на нашу інфраструктуру — інтенсивність обстрілів була вищою, ніж у попередні роки війни. Попри це, ми забезпечуємо країну газом та підтримуємо стійкість енергосистеми", — наголосив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Зауважимо, прямим наслідком атак стали втрати власного видобутку газу через що компанія змушена імпортувати додаткові обсяги блакитного палива для стабільного проходження опалювального сезону.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Зауважимо, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Нещодавно повідомлялося, що було пошкоджено обладнання для видобутку газу компанії "Нафтогаз".

9 лютого російська армія знову вдарила дронами по об’єктах групи "Нафтогаз" у Полтавській області, а також здійснила нові масовані атаки на підприємства в Сумській області.