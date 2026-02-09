Запланована подія 2

Росія вдарила по об’єктах групи "Нафтогаз" у двох областях: є пошкодження та руйнування

пожежа
Росіяни вдарили дронами по об’єктах Нафтогазу на Полтавщині та Суммщині / Нафтогаз

9 лютого російська армія знову вдарила дронами по об’єктах групи "Нафтогаз"  у Полтавській області, а також здійснила нові масовані атаки на підприємства в Сумській області, які тривають і зараз.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії

"Другу добу поспіль тривають атаки на нафтогазові об’єкти групи "Нафтогаз". Упродовж доби ворог знову обстріляв виробничі активи компанії на Полтавщині, а також здійснив нові масовані атаки на підприємства в Сумській області, які тривають і зараз", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби.

"Є пошкодження та руйнування обладнання. На щастя, постраждалих немає. Після стабілізації безпекової ситуації наші фахівці розпочнуть ліквідацію наслідків атаки», — наголосив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

З початку року це вже 20-та атака на об’єкти Групи Нафтогаз.

Нагадуємо, що в ніч на 8 лютого російські війська здійснили масовану атаку дронами на об’єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Зауважимо, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Нещодавно повідомлялося, що було пошкоджено обладнання для видобутку газу компанії  "Нафтогаз".

Також 27 січня, російська армія атакувала об’єкт критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Автор:
Світлана Манько