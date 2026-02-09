Россия ударила по объектам группы "Нафтогаз" в двух областях: есть повреждения и разрушения

9 февраля российская армия снова ударила дронами по объектам группы "Нафтогаз" в Полтавской области, а также совершила новые массированные атаки на продолжающиеся и сейчас предприятия в Сумской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании

"Вторые сутки подряд продолжаются атаки на нефтегазовые объекты группы "Нафтогаз". В течение суток враг снова обстрелял производственные активы компании на Полтавщине, а также совершил новые массированные атаки на предприятия в Сумской области, которые продолжаются и сейчас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают подразделения ГСЧС и все службы.

"Есть повреждение и разрушение оборудования. К счастью, пострадавших нет. После стабилизации ситуации в сфере безопасности наши специалисты начнут ликвидацию последствий атаки", — подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

С начала года это уже 20-я атака на объекты Группы Нафтогаз.

Напомним, что в ночь на 8 февраля российские войска совершили массированную атаку дронами на объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской области.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Заметим, что Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Недавно сообщалось, что повреждено оборудование для добычи газа компании "Нафтогаз".

Также 27 января, российская армия атаковала объект критической инфраструктуры группы "Нефтегаз" в западном регионе Украины. В результате попадания возник пожар.