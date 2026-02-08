- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Россия ударила по объектам группы "Нафтогаз"
Ночью 8 февраля российская армия снова ударила дронами по объектам группы "Нафтогаз" в Полтавской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
По его словам, на месте удара сейчас работают подразделения ГСЧС.
"Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки", - отметил Корецкий.
Он добавил, что это уже 19-я целенаправленная атака на объекты группы с начала года.
"Несмотря на постоянную угрозу, мы сосредоточены на безопасности работников и восстановлении инфраструктуры, чтобы энергосистема оставалась устойчивой", - подытожил Корецкий.
О "Нафтогазе"
Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".
Заметим, что Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Недавно сообщалось, что повреждено оборудование для добычи газа компании "Нафтогаз".
Также 27 января российская армия атаковала объект критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. В результате попадания возник пожар.