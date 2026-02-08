Россия ударила по объектам группы "Нафтогаз"

Ночью 8 февраля российская армия снова ударила дронами по объектам группы "Нафтогаз" в Полтавской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, на месте удара сейчас работают подразделения ГСЧС.

"Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки", - отметил Корецкий.

Он добавил, что это уже 19-я целенаправленная атака на объекты группы с начала года.

"Несмотря на постоянную угрозу, мы сосредоточены на безопасности работников и восстановлении инфраструктуры, чтобы энергосистема оставалась устойчивой", - подытожил Корецкий.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Заметим, что Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Недавно сообщалось, что повреждено оборудование для добычи газа компании "Нафтогаз".

Также 27 января российская армия атаковала объект критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. В результате попадания возник пожар.