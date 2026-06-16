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Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1574-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 228 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 74 ракеты, и 82 авиационных ударов, сбросив 226 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9297 дронов-камикадзе и произвел 2726 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы противника и шесть пунктов управления БпЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО. Зафиксировано три штурмовых действия врага.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Старица, Избицкое, Вильча, Волчанск и Волчанские Хутора.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

На Купянском направлении враг четырежды атаковал в сторону Купянска, Кондрашовки, Куриловки и Подолов.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

На Лиманском направлении противник 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Новоселовка, Дробышево, Диброва, Новомихайловка, Новоегоровка, Озерное и Ямполь.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 12 раз, в сторону Рай-Александровки и в районах Резниковки, Кривой Луки, Закотного, Калеников.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты атакующих действий не проводили.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак, в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Степановка, Вольное и в сторону Белицкого, Новоселовки и Константиновки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Доброполье, Новый Донбасс, Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Уют, Шевченко, Мирное, Гришино, Сергеевка, Муравка и Новопавловка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, в сторону Новоселовки, Калиновского, Вишневого и Александрограда.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки, в сторону Согласия, Доброполья, Радостного, Ровнополья, Воздвижовки, Гуляйпольского, Долинки, Верхней Терсы, Терноватого, Широкого и Волшебного.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районах Павловки, Степногорска и Степного.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

На Приднепровском направлении противник атаковал в сторону Антоновки.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько