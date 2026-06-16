Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,82

+0,00

EUR

52,04

+0,18

Готівковий курс:

USD

44,87

44,79

EUR

52,35

52,17

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Projects

Чотири роки
великої війни
Editorial Projects

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Business Rankings

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1574-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 228 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети, та 82 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку, за уточненою інформацією, противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував в бік Куп’янська, Кіндрашівки, Курилівки та Подолів.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Новомихайлівка, Новоєгорівка, Озерне та Ямпіль.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 12 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районах Різниківки, Кривої Луки, Закітного, Калеників.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак, в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Степанівка, Вільне та в бік Білицького, Новоселівки та Костянтинівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Затишок, Шевченко, Мирне, Гришине, Сергіївка, Муравка та Новопавлівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, в бік Новоселівки, Калинівського, Вишневого та Олександрограда.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки, у бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Верхньої Терси, Тернуватого, Широкого та Чарівного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районах Павлівки, Степногірська та Степового.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник атакував в бік Антонівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько