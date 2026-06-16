Втрати ворога станом на 16 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 320 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1573 добу повномасштабної війни становлять 1 384 190 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 червня втратила:

особового складу – близько 1 385 420 (+1 320) осі;

танків – 12 026 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 768 (+5) од;

артилерійських систем – 44 148 (+36) од;

РСЗВ – 1 872 (+2) од;

засоби ППО – 1 427 (+7) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 667 (+3) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 353 541 (+2 062) од;

крилаті ракети – 4 783 (+50) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 107 508 (+417) од;

спеціальна техніка – 4 300 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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