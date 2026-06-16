Потери врага по состоянию на 16 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1320 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1573 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 384 190 человек.

Потери России в войне на 16 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 июня потеряла:

личного состава – около 1385420 (+1320) оси;

танков – 12 026 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 768 (+5) ед;

артиллерийских систем – 44 148 (+36) ед;

РСЗО – 1 872 (+2) ед;

средства ПВО – 1427 (+7) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1667 (+3) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 353 541 (+2 062) ед;

крылатые ракеты – 4 783 (+50) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 107 508 (+417) ед;

специальная техника – 4300 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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