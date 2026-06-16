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Потери врага по состоянию на 16 июня 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1320 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1573 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 384 190 человек.
Потери России в войне на 16 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 июня потеряла:
- личного состава – около 1385420 (+1320) оси;
- танков – 12 026 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 24 768 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 44 148 (+36) ед;
- РСЗО – 1 872 (+2) ед;
- средства ПВО – 1427 (+7) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1667 (+3) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 353 541 (+2 062) ед;
- крылатые ракеты – 4 783 (+50) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 107 508 (+417) ед;
- специальная техника – 4300 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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