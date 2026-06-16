Украинские дроны остановили один из важнейших НПЗ в России

Нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" российской компании "Татнефть" в Татарстане (РФ) полностью остановил переработку нефти с 12 июня после атаки украинских дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что в результате атаки и пожаров на территории предприятия была прекращена переработка сырья на обеих первичных установках, которые имеет завод: АВТ-6 производительностью 20.000 тонн в сутки (45% мощности НПЗ) и АВТ-7 производительностью около 23.000 тонн в сутки.

НПЗ "ТАНЕКО", один из наиболее оснащенных среди российских нефтеперерабатывающих заводов, располагает установками гидрокрекинга, каталитического крекинга, замедленного коксования.

За январь-декабрь 2024 года ТАНЕКО переработал 17 миллионов тонн нефти, произвел автобензина 2,7 миллиона тонн, дизельного топлива - 8,5 миллиона тонн, нефтяного кокса - 1,3 миллиона.

Газета "Коммерсант" при этом пишет, что "Татнефть" ограничила продажу топлива на заправках.

Продажа топлива была ограничена 12 июня – в день украинских ударов. Сообщается, что такие мероприятия введены в Оренбургской, Нижегородской и Воронежской областях, а также в Удмуртии.

Ключевые НПЗ в центральной части России приостановили работу

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Среди нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями для украинских дронов — Киришский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Это составляет около четверти общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Согласно подсчетам Bloomberg, в мае Украина установила рекорд за все время войны, атаковав российские НПЗ 16 раз в течение месяца. Также более 10 ударов пришлось на нефтепроводы, нефтебазы и порты. Это спровоцировало падение объемов переработки сырья до минимального уровня за последние 16 лет и создало реальные риски внутреннего дефицита горючего в РФ в преддверии летнего сезона.