Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

+0,00

EUR

51,55

+0,12

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия оказалась под угрозой дефицита топлива после рекордных атак Украины по НПЗ

НПЗ
Россия оказалась под угрозой дефицита топлива после рекордных атак Украины по НПЗ / Depositphotos

Масштабная кампания ударов украинских беспилотников по топливно-энергетическому комплексу страны-агрессора в мае 2026 достигла рекордных показателей. Под ударами оказались восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, что спровоцировало падение объемов переработки сырья до минимального уровня за последние 16 лет и создало реальные риски внутреннего дефицита топлива в РФ в преддверии летнего сезона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По подсчетам журналистов, базирующихся на официальных заявлениях обоих государств, в течение мая Украина совершила по меньшей мере 16 результативных атак на российские топливные объекты, а общее количество ударов по нефтяным активам (включая терминалы и насосные станции) достигло рекордной отметки в 30 раз.

Изменение тактики ВСУ и масштабы падения производства

В этом году украинские силы изменили стратегию: вместо первичных установок переработки нефти, которые россияне научились быстро латать, дроны теперь целятся в сложные вторичные технологические узлы. Их восстановление в условиях жестких западных санкций является чрезвычайно дорогим и длительным из-за невозможности легально импортировать иностранные комплектующие.

Главные последствия майских ударов для рынка РФ:

  • Интенсивное уничтожение: Киев повторно бьет по одним и тем же объектам. Например, Ярославский НПЗ "ЯНОС" (общая собственность "Роснефти" и "Газпром нефти") атаковали трижды в месяц, а заводы "Лукойла" в Нижнем Новгороде и Перми - по два раза каждый.
  • Обвал переработки: по данным аналитической компании OilX, среднесуточная переработка нефти в РФ в мае упала до 4,58 миллиона баррелей. Это на 13% (или на 700 тысяч баррелей в сутки) меньше, чем в прошлом, и является самым плохим показателем с октября 2009 года.
  • Экспортные запреты: пытаясь спасти внутренний рынок, Кремль ввел полный запрет на экспорт авиационного керосина до конца ноября, в дополнение к уже действующему запрету на продажу бензина за границу.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, признаки топливного кризиса уже проявляются. Ежедневные объемы премиального бензина АИ-95, выставленные на продажу в европейской части РФ, сократились втрое по сравнению с прошлым годом, а биржевая цена на этот вид топлива подскочила более чем на 20%. Это сказывается на независимых сетях АЗС, не имеющих собственных нефтебаз и рискующих остаться без товара. Ограничения на покупку горючего уже ввели в оккупированном Крыму.

Напомним, Украина атаковала один из крупнейших НПЗ в России в 700 километрах от границы. Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил успешное поражение стратегического объекта нефтяной сферы в городе Ярославль. Повторные удары по этому глубокому тыловому заводу подтверждают способность украинских беспилотников полностью парализовать логистику окупантов.

Автор:
Максим Кольц