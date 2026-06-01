Россия оказалась под угрозой дефицита топлива после рекордных атак Украины по НПЗ

Масштабная кампания ударов украинских беспилотников по топливно-энергетическому комплексу страны-агрессора в мае 2026 достигла рекордных показателей. Под ударами оказались восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, что спровоцировало падение объемов переработки сырья до минимального уровня за последние 16 лет и создало реальные риски внутреннего дефицита топлива в РФ в преддверии летнего сезона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По подсчетам журналистов, базирующихся на официальных заявлениях обоих государств, в течение мая Украина совершила по меньшей мере 16 результативных атак на российские топливные объекты, а общее количество ударов по нефтяным активам (включая терминалы и насосные станции) достигло рекордной отметки в 30 раз.

Изменение тактики ВСУ и масштабы падения производства

В этом году украинские силы изменили стратегию: вместо первичных установок переработки нефти, которые россияне научились быстро латать, дроны теперь целятся в сложные вторичные технологические узлы. Их восстановление в условиях жестких западных санкций является чрезвычайно дорогим и длительным из-за невозможности легально импортировать иностранные комплектующие.

Главные последствия майских ударов для рынка РФ:

Интенсивное уничтожение: Киев повторно бьет по одним и тем же объектам. Например, Ярославский НПЗ "ЯНОС" (общая собственность "Роснефти" и "Газпром нефти") атаковали трижды в месяц, а заводы "Лукойла" в Нижнем Новгороде и Перми - по два раза каждый.

Обвал переработки: по данным аналитической компании OilX, среднесуточная переработка нефти в РФ в мае упала до 4,58 миллиона баррелей. Это на 13% (или на 700 тысяч баррелей в сутки) меньше, чем в прошлом, и является самым плохим показателем с октября 2009 года.

Экспортные запреты: пытаясь спасти внутренний рынок, Кремль ввел полный запрет на экспорт авиационного керосина до конца ноября, в дополнение к уже действующему запрету на продажу бензина за границу.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, признаки топливного кризиса уже проявляются. Ежедневные объемы премиального бензина АИ-95, выставленные на продажу в европейской части РФ, сократились втрое по сравнению с прошлым годом, а биржевая цена на этот вид топлива подскочила более чем на 20%. Это сказывается на независимых сетях АЗС, не имеющих собственных нефтебаз и рискующих остаться без товара. Ограничения на покупку горючего уже ввели в оккупированном Крыму.

Напомним, Украина атаковала один из крупнейших НПЗ в России в 700 километрах от границы. Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил успешное поражение стратегического объекта нефтяной сферы в городе Ярославль. Повторные удары по этому глубокому тыловому заводу подтверждают способность украинских беспилотников полностью парализовать логистику окупантов.