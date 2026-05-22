В Украине запускают Государственную базу данных цен на строительную продукцию

В Украине начинается операционный запуск первой фазы Государственной базы данных цен на строительную продукцию. К реализации этого проекта, внедряемого Министерством развития общин и территорий Украины, входит Офис эффективного регулирования BRDO при поддержке европейской инициативы Team Europe "EU4Reconstruction".

Сейчас система ценообразования в строительстве остается фрагментированной: информация о стоимости материалов поступает из разных источников и структурируется разными методами, что затрудняет проверку реальных затрат.

Создание единой БДЦ, которая станет частью Единой государственной электронной системы в сфере строительства, позволит собирать, автоматически обрабатывать и анализировать цены на рынке, формируя средние и диапазонные ценовые индикаторы для смет.

Задание проекта и роль BRDO

Активная фаза реализации проекта рассчитана на период с апреля 2026 по март 2027 года. Она заложит основу для системного, прозрачного и обоснованного подхода к государственным и частным закупкам в строительстве.

Команда экспертов BRDO будет работать по следующим направлениям:

Нормативная и техническая интеграция: доработка правовой базы, внедрение единого кодификатора строительной продукции и полная синхронизация новой базы данных с системами ЕГЭСБ и Prozorro;

Верификация данных и пилотирование: тестирование ИТ-платформы, формирование строгих требований к качеству информации, а также запуск системы поддержки пользователей;

Обучение для рынка: проведение масштабных тренингов для производителей стройматериалов, заказчиков, подрядчиков, сметчиков и экспертных организаций по поводу правил загрузки данных и работы с новыми реестрами.

Благодаря запуску БДЦ, государство получит эффективные инструменты контроля и быстрого выявления рисков завышения стоимости. У бизнеса будут четкие рыночные ориентиры для работы с заказчиками, а общественность — прозрачное и понятное обоснование каждой гривны, потраченной на восстановление инфраструктуры.

Напомним, ранее стало известно о росте цен и падении темпов производства, из-за которых стремительно дорожает строительство в Украине. В частности, в марте 2026 года в стране был зафиксирован существенный рост цен в строительном секторе — сразу на 9,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Главными факторами такой инфляции аналитики называют дефицит квалифицированной рабочей силы, логистические проблемы, удорожание сырья и энергоносителей, что вынуждает государство искать цифровые решения для защиты бюджета восстановления.