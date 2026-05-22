В Україні запускають Державну базу даних цін на будівельну продукцію

В Україні розпочинається операційний запуск першої фази Державної бази даних цін на будівельну продукцію. До реалізації цього проєкту, що впроваджується Міністерством розвитку громад та територій України, долучається Офіс ефективного регулювання BRDO за підтримки європейської ініціативи Team Europe "EU4Reconstruction".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Наразі система ціноутворення у будівництві залишається фрагментованою: інформація про вартість матеріалів надходить із різних джерел і структурується різними методами, що сильно ускладнює перевірку реальних витрат. 

Створення єдиної БДЦ, яка стане частиною Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, дозволить збирати, автоматично обробляти та аналізувати ціни на ринку, формуючи середні та діапазонні цінові індикатори для кошторисів.

Завдання проєкту та роль BRDO

Активна фаза реалізації проєкту розрахована на період з квітня 2026 року до березня 2027 року. Вона закладе основу для системного, прозорого та обґрунтованого підходу до державних і приватних закупівель у будівництві.

Команда експертів BRDO працюватиме за такими напрямками:

  • Нормативна та технічна інтеграція: доопрацювання правової бази, впровадження єдиного кодифікатора будівельної продукції та повна синхронізація нової бази даних із системами ЄДЕССБ і Prozorro;
  • Верифікація даних та пілотування: тестування ІТ-платформи, формування суворих вимог до якості інформації, а також запуск системи підтримки користувачів;
  • Навчання для ринку: проведення масштабних тренінгів для виробників будматеріалів, замовників, підрядників, кошторисників та експертних організацій щодо правил завантаження даних та роботи з новими реєстрами.

Завдяки запуску БДЦ держава отримає ефективні інструменти контролю та швидкого виявлення ризиків завищення вартості. Бізнес матиме чіткі ринкові орієнтири для роботи із замовниками, а громадськість — прозоре й зрозуміле обґрунтування кожної гривні, витраченої на відбудову інфраструктури.

Нагадаємо, раніше стало відомо про ріст цін і падіння темпів виробництва, через які стрімко дорожчає будівництво в Україні. Зокрема, у березні 2026 року в країні було зафіксовано суттєве зростання цін у будівельному секторі — одразу на 9,4% порівняно з попереднім місяцем. Головними чинниками такої інфляції аналітики називають дефіцит кваліфікованої робочої сили, логістичні проблеми, здорожчання сировини та енергоносіїв, що змушує державу шукати цифрові рішення для захисту бюджету відновлення.

Автор:
Максим Кольц