Будівельна галузь України просіла майже на 5%: найбільше постраждало житло

В Україні у січні-березні 2026 року обсяг виконаних будівельних робіт зменшився на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг будівельної продукції за перший квартал становив 40,2 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Державну службу статистики.

Найбільше просіло житлове будівництво. У березні 2026 року обсяги зведення житла скоротилися на 16,2% у річному вимірі. Будівництво нежитлових об’єктів знизилося на 13,4%, а інженерних споруд – на 3,7%.

Водночас у місячному вимірі ринок продемонстрував пожвавлення. У березні порівняно з лютим обсяги будівництва зросли на 32,3%. Найбільшу динаміку показав сегмент нежитлового будівництва – плюс 36,6%. Житлове будівництво додало 28%, а інженерні споруди – 30,6%.

За даними Держстату, майже половину всіх будівельних робіт у березні забезпечило нове будівництво – 48,4%. Частка ремонтів становила 28,8%, а реконструкції та інших робіт – 22,8%.

Нагадаємо, в Івано-Франківську оголосили тендер на будівництво нової кільцевої розв’язки. Очікувана вартість проєкту становить понад 13 млн грн.