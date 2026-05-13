Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,80

51,61

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Будівельна галузь України просіла майже на 5%: найбільше постраждало житло

макети каска руки креслення будівельні проєкти
Просідання найбільше позначилось на пропозиції нового житла. / Freepik

В Україні у січні-березні 2026 року обсяг виконаних будівельних робіт зменшився на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг будівельної продукції за перший квартал становив 40,2 млрд грн. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Державну службу статистики.

Найбільше просіло житлове будівництво. У березні 2026 року обсяги зведення житла скоротилися на 16,2% у річному вимірі. Будівництво нежитлових об’єктів знизилося на 13,4%, а інженерних споруд – на 3,7%.

Водночас у місячному вимірі ринок продемонстрував пожвавлення. У березні порівняно з лютим обсяги будівництва зросли на 32,3%. Найбільшу динаміку показав сегмент нежитлового будівництва – плюс 36,6%. Житлове будівництво додало 28%, а інженерні споруди – 30,6%.

За даними Держстату, майже половину всіх будівельних робіт у березні забезпечило нове будівництво – 48,4%. Частка ремонтів становила 28,8%, а реконструкції та інших робіт – 22,8%.

Нагадаємо, в Івано-Франківську оголосили тендер на будівництво нової кільцевої розв’язки. Очікувана вартість проєкту становить понад 13 млн грн.

Автор:
Ярослава Тюпка