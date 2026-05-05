В Івано-Франківську збудують нову кільцеву розв’язку за 13 млн грн: що відомо про проєкт

В Івано-Франківську оголосили тендер на будівництво нової кільцевої розв’язки. Очікувана вартість проєкту становить понад 13 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані на Prozzoro.

Будівництво розв’язки у Франківську

Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради оголосило тендер на спорудження кільцевої розв’язки на перехресті вулиць Просвіти та Хіміків. Аукціон із визначення підрядника запланований на 15 травня.

Йдеться про ділянку поблизу нового мосту, що веде до мікрорайону Пасічна. Очікувана вартість робіт становить 13,1 млн грн.

Згідно з умовами тендеру, підрядник має облаштувати повноцінну транспортну розв’язку з асфальтованим покриттям, тротуарами та велодоріжкою. Також передбачено встановлення опор освітлення, нанесення дорожньої розмітки та монтаж необхідних знаків.

Проєкт реалізовуватимуть із дотриманням принципів інклюзивності. Зокрема, планується облаштування понижених бордюрів на пішохідних переходах, пандусів, а також укладання тактильної плитки на тротуарах і зупинках громадського транспорту.

Завершити будівництво майбутній підрядник має до 30 червня 2026 року.

