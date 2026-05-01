Ремонт міжнародних трас завершено: дорожники відновили понад 7,3 млн метрів квадратних покриття

На 1 травня завершені основні дорожні роботи на трасах міжнародного значення. Процес відновлення дорожнього покриття розпочали у лютому і виконали з випередженням графіку. Фактично виконані ремонти на понад 7,3 млн кв. м — це 104% від запланованого.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"У пріоритеті були ключові логістичні маршрути і міжнародні коридори – дороги, які забезпечують оборону, рух гуманітарної допомоги, роботу бізнесу і зв’язок між регіонами. Основні роботи на цих напрямках виконані", — зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Роботи завершені на таких напрямках:

  • М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі; 
  • М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ; 
  • М-03 Київ - Харків – Довжанський; 
  • М-06 Київ - Чоп; 
  • М-07 Київ - Ковель - Ягодин; 
  • М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (на м. Люблін); 
  • М-10 Львів - Краковець (на м. Краків); 
  • М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест); 
  • М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів); 
  • М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський; 
  • М-27 Одеса - Чорноморськ; 
  • М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине.

Паралельно тривають ремонти на дорогах національного значення та профілактичні заходи на вже відновлених ділянках. Державна спеціальна служба транспорту проводить роботи у прифронтовій зоні. Ремонти охоплюють 59 ділянок загальною протяжністю понад 1200 км у межах 40 км від лінії зіткнення.

Темпи робіт у квітні зросли на 50% порівняно з березнем. Щоденно на об'єктах працює понад 200 бригад.

За словами Свириденко, до 1 червня заплановано відремонтувати загалом понад 10 млн кв. м доріг. "Пріоритет — дороги з найбільшими пошкодженнями і навантаженням", — підкреслила прем’єрка.

Нагадаємо, за добу 7 квітня відновлено 125 тис. м² покриття. Роботи проводилися на 14 міжнародних трасах та окремих ділянках національних доріг.

Автор:
Тетяна Ковальчук