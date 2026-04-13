В Україні ліквідували 3,5 млн кв. м пошкоджень доріг: де ремонтують найбільше

Де в Україні найбільше ремонтують дороги / Агентство відновлення

В Україні тривають поточні ремонти на дорогах державного значення. Із початку року вже відновили 3,5 млн кв.м дорожнього покриття, найбільше - у Кіровоградській, Одеській та Черкаській областях.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Дорожні роботи тривають по всій країні

В Україні тривають поточні ремонти на дорогах державного значення в усіх регіонах. Із початку року вже відновлено близько 3,5 млн м² дорожнього покриття.

Більшість робіт виконують методом укладання великих карт, що дає змогу оперативно ліквідовувати значні пошкодження на автошляхах.

Ремонтні роботи проводять на дорогах міжнародного значення та окремих ділянках національних трас. Щодня, залежно від погодних умов, у відновленні інфраструктури задіяно близько 1500 фахівців.

Найбільші обсяги відремонтованого покриття з початку року зафіксовано у таких областях:

  • Кіровоградська — 321 тис. м².
  • Одеська — 301 тис. м².
  • Черкаська — 293 тис. м².
  • Рівненська — 266 тис. м².
  • Київська — 245 тис. м².

Станом на 13 квітня ремонтні роботи тривають на основних дорогах державного значення.

Водіїв закликають бути уважними поблизу ділянок проведення робіт, дотримуватися правил дорожнього руху, вимог тимчасових дорожніх знаків і завчасно знижувати швидкість.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком. В межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" Україна залучить 230 млн євро на модернізацію міжнародних трас. Перший транш фінансування становитиме 134 млн євро.

Автор:
Ольга Опенько