НБУ попередив про формування депресивних регіонів в Україні через війну

Економічна активність в Україні дедалі більше зміщується у відносно безпечні регіони, що поглиблює регіональні диспропорції та створює ризики формування депресивних економічних кластерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інфляційний звіт Національного банку України.

У НБУ зазначають, що війна формує довгострокову структурну асиметрію, яка звужує потенціал економічного зростання. Найбільш вразливими залишаються прифронтові та прикордонні області, де руйнування інфраструктури поєднуються з виснаженням економічної бази та відпливом населення.

Регулятор підкреслює, що економічна активність у постраждалих регіонах значною мірою підтримується оборонними витратами та аварійним відновленням інфраструктури. Водночас ці території входять у фазу відбудови з найгіршими стартовими умовами через масштабні втрати.

У звіті регіони поділено за рівнем ризиків і руйнувань. Найбільше навантаження припадає на прифронтові області, серед яких Донецька, Харківська, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська. Окремо виділено прикордонні та умовно прикордонні регіони, що зазнають регулярних атак і мають обмежену економічну стійкість.

Найкраща економічна динаміка, за даними НБУ, спостерігається у тилових західних областях, які стали центрами релокації бізнесу, робочої сили та інвестицій. Це посилює контраст між регіонами та формує різні траєкторії відновлення.

Також у НБУ фіксують поглиблення розриву в аграрному секторі: у прифронтових регіонах суттєво скоротився валовий збір зернових і олійних культур, тоді як у тилових областях частина показників навіть зросла.

У підсумку регулятор наголошує, що без системної державної політики щодо відновлення та стимулювання інвестицій регіональні дисбаланси можуть закріпитися на довгостроковий період.

Зауважимо, економіка України на початку 2026 року демонструє ознаки сповільнення – у першому кварталі реальний валовий внутрішній продукт скоротився на 0,7% порівняно з попереднім кварталом та на 0,5% у річному вимірі.