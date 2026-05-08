Економічний прогноз НБУ: що буде з цінами в Україні до 2028 року

Національний банк України прогнозує пришвидшення інфляції до 9,4% у 2026 році через зростання витрат бізнесу, енергетичний тиск і валютні коливання. Водночас уже з 2027 року інфляція почне поступово сповільнюватися та повернеться до цільового рівня 5% у 2028 році.

Сценарій інфляції до 2028 року

За даними регулятора, після періоду зниження інфляція знову почала зростати й у березні сягнула 7,9%. У квітні ця тенденція, за оцінками НБУ, збереглася. У найближчі місяці інфляція залишатиметься близькою до поточних показників, однак у другому півріччі може пришвидшитися до 9,4% наприкінці року.

Серед основних причин - зростання витрат бізнесу, зокрема через подорожчання енергоносіїв, ослаблення гривні у попередні періоди та підвищення зарплат.

Починаючи з 2027 року, інфляція, за прогнозом НБУ, перейде до стійкого зниження. Очікується, що наприкінці 2027 року вона становитиме близько 6,5%, а у 2028 році повернеться до цільового рівня 5%.

Такий тренд має забезпечити вичерпання впливу високих цін на пальне, зменшення зовнішнього цінового тиску, поступове зростання врожаїв і нормалізацію ситуації в енергетиці, а також заходи монетарної політики.

Також НБУ прогнозує збереження облікової ставки на рівні 15% до другого кварталу 2027 року. Це має підтримувати інтерес до гривневих заощаджень і стримувати інфляцію. У разі посилення цінових ризиків регулятор допускає можливість додаткових жорсткіших кроків, зокрема підвищення облікової ставки.

Нагадаємо, Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2026 році до 1,3%. Погіршення прогнозу стало результатом врахування центробанком гірших, ніж попередньо очікувалось, результатів економічного розвитку I кварталу, все ще важкого стану енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході.