Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Готівковий курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Економічний прогноз НБУ: що буде з цінами в Україні до 2028 року

бізнес
НБУ очікує поступове зниження інфляції після 2026 року / Depositphotos

Національний банк України прогнозує пришвидшення інфляції до 9,4% у 2026 році через зростання витрат бізнесу, енергетичний тиск і валютні коливання. Водночас уже з 2027 року інфляція почне поступово сповільнюватися та повернеться до цільового рівня 5% у 2028 році.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Сценарій інфляції до 2028 року

За даними регулятора, після періоду зниження інфляція знову почала зростати й у березні сягнула 7,9%. У квітні ця тенденція, за оцінками НБУ, збереглася. У найближчі місяці інфляція залишатиметься близькою до поточних показників, однак у другому півріччі може пришвидшитися до 9,4% наприкінці року.

Серед основних причин - зростання витрат бізнесу, зокрема через подорожчання енергоносіїв, ослаблення гривні у попередні періоди та підвищення зарплат.

Починаючи з 2027 року, інфляція, за прогнозом НБУ, перейде до стійкого зниження. Очікується, що наприкінці 2027 року вона становитиме близько 6,5%, а у 2028 році повернеться до цільового рівня 5%.

Такий тренд має забезпечити вичерпання впливу високих цін на пальне, зменшення зовнішнього цінового тиску, поступове зростання врожаїв і нормалізацію ситуації в енергетиці, а також заходи монетарної політики.

Також НБУ прогнозує збереження облікової ставки на рівні 15% до другого кварталу 2027 року. Це має підтримувати інтерес до гривневих заощаджень і стримувати інфляцію. У разі посилення цінових ризиків регулятор допускає можливість додаткових жорсткіших кроків, зокрема підвищення облікової ставки.

Нагадаємо, Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2026 році до 1,3%. Погіршення прогнозу стало результатом врахування центробанком гірших, ніж попередньо очікувалось, результатів економічного розвитку I кварталу, все ще важкого стану енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході.

Автор:
Ольга Опенько