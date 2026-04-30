Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2026 році до 1,3%. Погіршення прогнозу стало результатом врахування центробанком гірших, ніж попередньо очікувалось, результатів економічного розвитку I кварталу, все ще важкого стану енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на слова голови НБУ Андрія Пишного в ході пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

Чому НБУ погіршив економічні прогнози

За прогнозними оцінками НБУ, в 2026 році очікується стримане зростання економіки України, яке пришвидшиться в наступні роки.

На початку 2026 року економічна активність в Україні сповільнилася, передусім через наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру та об’єкти логістики на тлі дуже холодної зими. Додатковий вплив мала стримана бюджетна політика з огляду на затримки надходжень зовнішньої допомоги.

Економічна активність дещо пожвавилася в міру скорочення енергодефіцитів навесні, однак загалом у першому кварталі зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, сповільнилося до 0,2% (рік до року).

В нацбанку зазначають, що надолуження бюджетних витрат у міру надходження міжнародної допомоги сприятиме пожвавленню економіки впродовж наступних місяців. Водночас, ураховуючи гірші результати першого кварталу, все ще важкий стан енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,3%.

У міру поступової нормалізації умов функціонування економіки України та зниження геополітичної напруженості очікується пришвидшення зростання реального ВВП — до 2,8–3,7% у 2027–2028 роках. Цьому передусім сприятимуть стійкий споживчий попит, пожвавлення інвестиційної активності, відновлення енергосистеми, а також нарощування врожаїв.

Нагадаємо, 30 квітня правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, щоб підтримати привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань на тлі посилення цінового тиску. У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Регулятор планує утримувати облікову ставку на рівні 15% до другого кварталу 2027 року.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка — це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.