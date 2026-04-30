НБУ планує утримувати облікову ставку на рівні 15% до другого кварталу 2027 року

Час для послаблення монетарної політики НБУ ще не настав. Фото: / НБУ

Національний банк України переглянув прогнозну траєкторію облікової ставки — і наразі очікується її утримання на рівні 15% до II кварталу 2027 року.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в ході пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики, передає Delo.ua.

НБУ посилює боротьбу з інфляцією

"Ураховуючи необхідність утримання інфляційних процесів під контролем та повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення, НБУ переглянув прогнозну траєкторію облікової ставки — наразі очікується її утримання на рівні 15% до II кварталу 2027 року", — заявив очільник НБУ.

У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий вжити додаткових заходів зі стримування інфляції, у тому числі підвищити облікову ставку.

Станом на 30 квітня регулятор зберіг облікову ставку на рівні 15%. Відповідне рішення правління НБУ було ухвалене як реакція на зростаючу інфляцію. Так, за даними регулятора, інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала  зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

У березні інфляція пришвидшилася до 7,9% (рік до року), а базова — до 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз НБУ. За оцінками центробанку, у квітні зростання інфляції тривало. Водночас інфляційні очікування більшості груп респондентів залишалися стійкими, а очікування населення після погіршення у І кварталі поліпшилися в квітні, повернувшись до рівня кінця минулого року.

Як НБУ міняв облікову ставку від початку повномасштабної війни

На початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%. 

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%.  Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних.

14 березня 2024 року облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта — до 14,5%.  А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт — до 13,5%. 14 червня 2024 року облікову ставку знизили  до 13%.

Проте вже в січні 2025 року регулятор підвищив облікову ставку до 14,5% річних.

6 березня 2025 року правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 процентний пункт до 15,5% річних. Вона залишалася незмінною до кінця січня 2026 року. Вже 30 січня НБУ знизив облікову ставку до 15%, і залишив її незмінною 20 березня.

Автор:
Руслан Кисляк