НБУ планирует удерживать учетную ставку на уровне 15% до второго квартала 2027 года

Время для ослабления монетарной политики НБУ еще не пришло.

Национальный банк Украины пересмотрел прогнозную траекторию учетной ставки — и ожидается ее удержание на уровне 15% до II квартала 2027 года.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в ходе пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике, передает Delo.ua.

НБУ усиливает борьбу с инфляцией

"Учитывая необходимость удержания инфляционных процессов под контролем и возвращения инфляции на траекторию устойчивого замедления, НБУ пересмотрел прогнозную траекторию учетной ставки — сейчас ожидается ее удержание на уровне 15% до II квартала 2027 года", — заявил глава НБУ.

В случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ будет готов принять дополнительные меры по сдерживанию инфляции, в том числе повысить учетную ставку.

По состоянию на 30 апреля регулятор сохранил учетную ставку на уровне 15%. Соответствующее решение правления НБУ было принято как реакция на растущую инфляцию. Так, по данным регулятора, инфляция устойчиво замедлялась с июня 2025 года по январь 2026 года, но в дальнейшем начала расти. Ценовое давление усилилось из-за сложной ситуации в энергетике после российских обстрелов, резкого подорожания топлива на фоне войны на Ближнем Востоке, эффектов от ослабления курса гривны в предыдущие периоды, а также более стремительного, чем ожидалось, роста зарплат.

В марте инфляция ускорилась до 7,9% (год к году), а базовая — до 7,1%. Оба показателя превысили предварительный прогноз НБУ. По оценкам центробанка, в апреле рост инфляции продолжался. В то же время, инфляционные ожидания большинства групп респондентов оставались устойчивыми, а ожидания населения после ухудшения в I квартале улучшились в апреле, вернувшись к уровню конца прошлого года.

Как НБУ менял учетную ставку с начала полномасштабной войны

В начале июня 2022 года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22 до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта — до 14,5%. А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт — до 13,5%. 14 июня 2024 учетную ставку снизили до 13%.

Однако уже в январе 2025 года регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

6 марта 2025 года правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых. Она оставалась неизменной до конца января 2026 года. Уже 30 января НБУ снизил учетную ставку до 15% и оставил ее неизменной 20 марта.

Автор:
Руслан Кисляк