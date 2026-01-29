НБУ впервые за полтора года снизил учетную ставку до 15%

29 января правление Национального банка решило начать цикл смягчения процентной политики, снизив учетную ставку на 0,5 процентного пункта до 15%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что снижение учетной ставки с 30 января 2026 с 15,5% до 15% согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и одновременно поддержит экономику. НБУ и дальше будет гибко реагировать на изменения в распределении рисков.

Причины решения

По данным регулятора, в декабре как потребительская, так и базовая инфляция замедлились до 8% в годовом измерении. Такая динамика обусловлена прежде всего эффектами более высоких урожаев, а также определенным уменьшением давления на рынке труда и сохранением устойчивой ситуации на валютном рынке.

По оценкам НБУ, годовые темпы роста потребительских цен снизились и в январе. В то же время, инфляционные ожидания оставались относительно высокими.

"Снижение ценового давления, поддержанное мерами монетарной политики НБУ, вместе с ослаблением рисков недостаточности внешнего финансирования создает пространство для взвешенного снижения учетной ставки", - подчеркивают в регуляторе.

Там добавляют, что в случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ воздержится от дальнейшего смягчения процентной политики и будет готов при необходимости принять дополнительные меры. Зато ослабление проинфляционных рисков станет сигналом для более быстрого, чем предусмотрено обновленным макропрогнозом, снижение учетной ставки.

Заметим, в декабре регулятор сохранил учетную ставку на уровне 15,5% .

Большинство опрошенных агентством "Интерфакс-Украина" банкиров ожидали, что НБУ оставит учетную ставку без изменений - на уровне 15,5% годовых, поскольку инфляция все еще выше целевых ориентиров, а атаки на энергетику и длительные отключения электроэнергии усиливают инфляционные риски и давят на себестоимость бизнеса.

Хотя отдельные эксперты допускали снижение до 15,0%.

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта - до 14,5 %. А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. 14 июня 2024 учетную ставку снизили до 13%.

А уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых. С тех пор она остается неизменной по сей день.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте поссылке .