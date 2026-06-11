Фермеры установили в Черкасской области автомат со свежим молоком: сколько стоит литр

В центре поселка Лысянка Черкасской заработал первый автомат "ЭкоМолоко". Теперь местные жители могут покупать свежее натуральное молоко напрямую от фермеров без посредников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Поставщиком сырья для спецоборудования выступило фермерское хозяйство из села Дибровка, которое развивает супруги Сергея и Надежды Ткачев. Проект объединяет элементы технологического бизнеса и социальной инициативы, поскольку фиксированная цена качественного продукта составляет 30 гривен за литр.

Свежую продукцию загружают в автомат ежедневно ровно в 7:00 утра. Для удобства покупателей терминал принимает оплату как бумажными банкнотами, так и монетами.

Перед реализацией сырье проходит обязательный цикл предпродажной подготовки, включающий в себя тщательную фильтрацию и мгновенное охлаждение до оптимальных температур.

Безопасность потребителей обеспечивает конструктивное решение: молокомат оснащен инновационной автоматической системой очистки и дезинфекции, которая запускается после каждой сессии покупки. Это позволяет поддерживать высокий уровень инфекционного контроля и сохранять качественные характеристики продукта.

Как отмечает основатель хозяйства Сергей Ткач, в сельской местности наблюдается устойчивая тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота (КРС) в частных домохозяйствах.

В результате предложение натурального молока на локальных рынках стремительно падает, что и побуждало фермеров к созданию альтернативного канала сбыта.

Для обеспечения стабильных качественных параметров молока фермеры инвестировали в обновление стада, приобретя коров швейцарской породы Браун Свис. Животные этой селекции адаптированы к украинским реалиям, отличаются крепким иммунитетом и высокой продуктивностью.

"Мы решили в заброшенном помещении фермы возродить молочное животноводство, приобретя коров швейцарской породы Браун Свис. Они ценятся за крепкое здоровье, спокойный нрав и высокое качество молока, которое также идеально подходит для сыроделия благодаря повышенному содержанию белка и жира", - расказал фермер.

Фото: Вісті Черкащини

Кроме коммерческой составляющей, запуск молокомата играет заметную социальную роль в Лисянской общине. Льготная цена делает натуральный белковый продукт доступным для пенсионеров, многодетных семей и других социально уязвимых категорий населения.

Напомним, за первую половину апреля объемы экспорта молочной продукции упали на 9,1% по сравнению с мартом, что отражает изменение спроса на ключевые товарные группы.