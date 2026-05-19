Украина сократила экспорт молочной продукции, валютная выручка упала до $31,44 млн: какие причины

Украина сократила экспорт молочной продукции / Freepik

В апреле 2026 года Украина сократила натуральные объемы экспорта молочных продуктов на 14% по отношению к марту — до 10,75 тыс. т, а валютная выручка упала до 31,44 млн долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Главной причиной стало снижение цен на сливочное масло на мировых рынках из-за избытка сырья в ЕС, которое сказывается на доходах украинских компаний, поскольку 40% отечественного молока-сырья перерабатывается именно на масло.

Экспорт молочной продукции

По отношению к апрелю 2025 года натуральные объемы экспорта упали на 12%, а выручка — на 17%. В январе-апреле 2026 года Украина экспортировала 41,31 тыс. т молочных продуктов на сумму 112,91 млн долларов, что меньше на 5% по объему и на 14% по деньгам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Структура молочного экспорта в апреле 2026 года по категориям товаров:

  • молоко и сливки сгущены - 26%;
  • мороженое – 22%;
  • сыры – 17%;
  • масло сливочное – 15%;
  • казеин – 6%.

Рост натуральных объемов экспорта по отношению к марту 2026 года зафиксирован только в отношении кисломолочных продуктов — до 641 т (+5%) и мороженого — до 1,85 тыс. т (+35%). По другим позициям поставки сократились.

По отношению к апрелю 2025 года вырос экспорт кисломолочных продуктов (+51%), сыров — до 1,17 тыс. т (+2%) и мороженого (+21%). Экспортная выручка по отношению к марту 2026 года увеличилась за кисломолочные продукты — до 976 тыс. долларов (+6%), молочную сыворотку — до 2,14 млн долларов (+6%) и мороженого — до 6,91 млн долларов (+41%). По отношению к апрелю 2025 года денежная выручка выросла за кисломолочные продукты (+38%), молочную сыворотку (+26%), сыры (+1%) и мороженое (+27%).

динамика экспорта молочных продуктов

Причины падения экспорта

На сокращение экспорта повлияло снижение цен на сливочное масло на международных рынках. По данным USDA, высокие объемы удоя в ЕС в начале 2026 года привели к избытку молока и коррекции цен на масло и сыры. Накопление масла на европейских складах снизило интерес трейдеров к украинским товарам.

Около 40% молока-сырья в Украине используются для производства сливочного масла. Отечественные заводы производят преимущественно цельномолочную продукцию для внутреннего рынка, спрос на которую сокращается, а также сухое молоко и сливочное масло на экспорт, имеющие низкую маржинальность.

Топ-10 стран по объемам закупок

Главным рынком сбыта для украинских производителей является Молдова, с большим отрывом лидирующая в рейтинге. Объем экспорта в эту страну составляет $28,12 млн .

Следующие позиции в списке крупнейших импортеров занимают две страны Европейского Союза, суммарно сгенерировавшие более 23 млн долларов выручки:

  • Польша занимает второе место с показателем в $12,82 млн;
  • Германия находится на третьем месте, куда была отгружена продукция на сумму $10,82 млн.

Остальные страны-партнеры по объемам закупок распределились в следующем порядке:

  • Казахстан импортировал украинские молочные товары на сумму $5,96 млн;
  • Азербайджан обеспечил денежную выручку на уровне $5,31 млн;
  • Сирия приобрела продукцию на $4,72 млн;
  • Болгария, являющаяся третьим представителем ЕС в десятке лидеров, закупила товаров на $4,66 млн;
  • Израиль импортировал продукции на сумму $4,61 млн;
  • Грузия занимает девятую позицию с показателем $3,93 млн;
  • США замыкают топ-10, обеспечив Украине экспортную выручку в $3,77 млн.
география экспорта молочных продуктов

Импорт молочных продуктов

Импорт молочных продуктов в Украину в апреле составил 5,61 тыс. т, что на 18% меньше по сравнению с мартом 2026 года и на 2% меньше по отношению к апрелю 2025 года. В январе-апреле 2026 года импорт составил 22,57 тыс. т на сумму 111,27 млн. долларов, что на 10% больше в натуральных объемах по сравнению с прошлым годом.

Доля сыров в импорте составляет 63%, что ограничивает спрос на отечественную продукцию и оказывает давление на закупочные цены. По данным аналитических отчетов Ассоциации производителей молока, для стабилизации рынка необходимо внедрение защитных мер против неконтролируемого импорта из Европы.

Напомним, с первой половины апреля объемы экспорта молочной продукции упали на 9,1% по сравнению с мартом, что отражает изменение спроса на ключевые товарные группы.

Автор:
Татьяна Ковальчук