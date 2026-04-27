Украинское сухое молоко покоряет мир: новые данные экспорта

Мировой рынок молочной продукции переживает настоящий бум. Цены на сухое молоко стремительно идут вверх, что автоматически подогрело интерес к украинскому продукту.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Пока наблюдается нетипично высокая активность на рынке, которой специалисты не видели уже несколько лет. Это стимулирует рост цен и внутри Украины, делая производство молочного сырья все более выгодным.

В феврале структура сбыта сухого обезжиренного молока (СЗМ) претерпела существенные изменения, ориентируясь преимущественно на неевропейские рынки.

Рейтинг стран-импортеров возглавили:

Сирия — 30% (неожиданный лидер, учитывая отсутствие интереса к этому рынку полгода назад);

Малайзия - 14%;

Япония – 13%;

Грузия - 7%;

Израиль – 6%;

Другие страны – 29% совокупного экспорта.

Такое распределение выглядит неожиданным, учитывая, что еще полгода назад Сирия, например, почти не рассматривалась экспортерами.

Ожидается, что в ближайшее время экспорт в ЕС вырастет, в частности, благодаря использованию квот на уровне 7,5 тысяч тонн в первом полугодии. Однако трейдеры не планируют отказываться от альтернативных направлений, уже доказавших свою эффективность.

Что касается сухого цельного молока, то здесь объемы экспорта пока остаются сдержанными, но направления поставок четко определены.

Весь объем фактически распределен между двумя ключевыми партнерами: более половины продукции покупает Израиль – 57%, тогда как Польша – 43%.

Напомним, молочный рынок Европы находится под давлением из-за падения цен на масло и сыр. Мировой рынок вошел в фазу избыточного предложения, что ведет к снижению прибыли отрасли и требует от украинских экспортеров максимальной гибкости в условиях ценового давления.