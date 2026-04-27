Українське сухе молоко підкорює світ: нові дані експорту

Світовий ринок молочної продукції переживає справжній бум. Ціни на сухе молоко стрімко йдуть угору, що автоматично підігріло інтерес до українського продукту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Наразі спостерігається нетипово висока активність на ринку, якої фахівці не бачили вже кілька років. Це стимулює зростання цін і всередині України, роблячи виробництво молочної сировини дедалі вигіднішим.

У лютому структура збуту сухого знежиреного молока (СЗМ) зазнала суттєвих змін, орієнтуючись переважно на неєвропейські ринки.

Рейтинг країн-імпортерів очолили:

Сирія — 30% (неочікуваний лідер, враховуючи відсутність інтересу до цього ринку пів року тому);

Малайзія — 14%;

Японія — 13%;

Грузія — 7%;

Ізраїль — 6%;

Інші країни — 29% сукупного експорту.

Такий розподіл виглядає несподіваним, зважаючи на те, що ще пів року тому Сирія, наприклад, майже не розглядалася експортерами.

Очікується, що найближчим часом експорт до ЄС зросте, зокрема завдяки використанню квот на рівні 7,5 тисяч тонн у першому півріччі. Проте трейдери не планують відмовлятися від альтернативних напрямків, які вже довели свою ефективність.

Що стосується сухого незбираного молока, то тут обсяги експорту поки що залишаються стриманими, але напрямки поставок чітко визначені.

Весь обсяг фактично розподілений між двома ключовими партнерами: понад половину продукції купує Ізраїль – 57%, тоді як Польща — 43%.

Нагадаємо,молочний ринок Європи перебуває під тиском через падіння цін на масло і сир. Світовий ринок увійшов у фазу надлишкової пропозиції, що веде до зниження прибутків галузі та вимагає від українських експортерів максимальної гнучкості в умовах цінового тиску.