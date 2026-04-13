Молочний ринок Європи під тиском: падають ціни на масло і сир

Світовий ринок молочної продукції входить у фазу надлишкової пропозиції: зростання виробництва молока в ключових регіонах призвело до зниження цін на масло, сир та інші молочні продукти. Найбільше тиск відчувають виробники в Європі, де скорочуються прибутки галузі.

Чому у світі дешевшають молочні продукти

Світовий ринок молочної продукції зазнає тиску через суттєве зростання виробництва молока в ключових регіонах. Надлишок пропозиції призвів до зниження цін на молочні продукти, що негативно впливає на прибутковість галузі.

Наразі ринок демонструє спад: через профіцит молока у світі знизилися ціни на масло, сир та інші молочні продукти. Найбільш відчутно це позначилося на європейських виробниках, які фіксують скорочення доходів.

За даними експертів, така ситуація зумовлена поєднанням кількох факторів - зростанням продуктивності молочного виробництва, сприятливими кліматичними умовами, що сприяли збільшенню надоїв, а також зниженням попиту в окремих регіонах. Це призвело до накопичення запасів і подальшого тиску на ціни.

Станом на квітень 2026 року багато виробників стикаються з труднощами у підтриманні рентабельності. У галузі дедалі частіше лунають заклики до регуляторних заходів, які могли б стабілізувати ринок і підтримати виробників.

Загалом світовий молочний сектор перебуває під впливом дисбалансу попиту та пропозиції, що змушує учасників ринку адаптувати свої бізнес-стратегії до нових економічних умов.

