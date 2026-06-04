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Податкова бачитиме все одразу: нові правила для договорів оренди житла

оренда житла, податки
Уряд змінив порядок подання даних про оренду нерухомості / Freepik

Кабмін ухвалив розроблену Мінфіном постанову, яка цифровізує порядок звітування нотаріусів перед податковою про договори оренди нерухомості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Міністерство фінансів України.

Головна мета нововведень — спростити взаємодію між нотаріатом та ДПС, автоматизувати обробку даних і, як наслідок, підвищити ефективність адміністрування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від оренди нерухомого майна.

Правовим підґрунтям для рішення стали Податковий кодекс та закон про електронні довірчі послуги.

Що передбачають зміни:

  • обов'язкове подання повідомлень в електронній формі у день посвідчення договору;
  • використання кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису нотаріуса;
  • доповнення зразка повідомлення обов'язковим реквізитом — реєстраційним номером облікової картки платника податків нотаріуса, що забезпечить його належну ідентифікацію;
  • суттєве переструктурування форми повідомлення: нова форма містить окремі розділи з відомостями про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об'єкт орендованої нерухомості.

На сьогодні чинна форма повідомлення не передбачала реєстраційного номера облікової картки платника податків нотаріуса, що ускладнювало його ідентифікацію та унеможливлювало автоматизовану обробку повідомлень в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби України.

Очікується, що повна автоматизація процесу та усунення ручної обробки даних у базах ДПС дозволять контролюючим органам ефективніше виявляти незадекларовані доходи від здачі майна в оренду та спростять фіскальний моніторинг ринку нерухомості.

Нагадаємо, українці витрачають на оренду житла від 13% до 92% свого доходу – залежно від міста та професії. Найдорожче винаймати житло у Києві та Ужгороді, тоді як найвигідніше – у прифронтових регіонах.

Автор:
Тетяна Бесараб