Оренда чи власне житло за “єОселею”: що вигідніше у 2026 році

Зростання вартості оренди у відносно безпечних регіонах наближає її до суми щомісячних платежів за державною іпотекою. У деяких містах купівля квартири за програмою “єОселя” більш вигідна за довгострокову оренду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Результати показують, що в більшості відносно безпечних областей щомісячний платіж за іпотекою вже наблизився до вартості оренди або перевищує її лише на 10-20%. Натомість у прифронтових містах оренда залишається суттєво дешевшою через нижчий попит і безпекові ризики.

Найдорожчий орієнтовний платіж за програмою “єОселя” зафіксований у Чернівецькій області – 19 650 грн на місяць. Водночас найвища медіанна вартість оренди однокімнатної квартири спостерігається в Ужгороді – майже 22 тис. грн на місяць.

Де купувати вигідніше, ніж орендувати

У низці західних регіонів щомісячні платежі за програмою вже нижчі за вартість оренди аналогічного житла.

Так, у Львівській області платіж за “єОселею” становить 17,1 тис. грн, тоді як оренда однокімнатної квартири у Львові обходиться в середньому у 19,4 тис. грн. Подібна ситуація спостерігається в Івано-Франківську, де середня орендна ставка перевищує внесок за іпотекою більш ніж на 2 тис. грн.

На Волині оренда однокімнатної квартири також дорожча за виплати за програмою, а на Закарпатті різниця ще відчутніша: вартість оренди в Ужгороді майже на 40% перевищує орієнтовний платіж за “єОселею”.

Де оренда поки дешевша

У більшості обласних центрів платежі за програмою все ще перевищують витрати на оренду житла. Зокрема, у Києві оренда однокімнатної квартири коштує близько 16 тис. грн на місяць, тоді як платіж за іпотекою становить 18,3 тис. грн.

Схожа картина спостерігається у Вінниці, Тернополі, Рівному, Хмельницькому, Дніпрі, Полтаві, Житомирі та Черкасах, де різниця між орендою та платежем за програмою зазвичай не перевищує 10-20%.

В Одесі розрив дещо більший: оренда однокімнатної квартири коштує близько 10 тис. грн, тоді як щомісячна плата за “єОселею” наближається до 13 тис. грн.

Найбільша різниця – у прифронтових містах

Найсуттєвіший розрив між орендою та виплатами за програмою спостерігається в містах, які розташовані поблизу зони бойових дій.

У Харкові орендувати однокімнатну квартиру можна в середньому за 6,5 тис. грн на місяць, тоді як орієнтовний платіж за іпотекою перевищує 10 тис. грн. Подібна ситуація у Сумах, Миколаєві, Чернігові та Запоріжжі, де оренда залишається значно доступнішою за купівлю житла в кредит.

Висновок

У багатьох регіонах України витрати на виплату квартири за програмою “єОселя” вже стали співставними з орендою житла, а подекуди навіть нижчими. Тому за наявності коштів на перший внесок купівля власної квартири може бути фінансово вигіднішим рішенням у довгостроковій перспективі, особливо у відносно безпечних областях із високим попитом на нерухомість.

Як повідомила начальниця управління по роботі з партнерами ГЛОБУС БАНКУ Катерина Личана, середня сума кредиту становить 1,65 млн грн. За такої цифри максимальний платіж у перший місяць буде лише 11 тис. грн – це часткове погашення та оплата нарахованих відсотків, і з кожним місяцем сума буде зменшуватись.

Нагадаємо, за тиждень 173 українські родини отримали 350,6 млн грн на купівлю житла за програмою "єОселя". Зазначається, що пільгові ставки 3% та 7% дозволили придбати житло таким категоріям, як військові, педагоги, медики та переселенці.