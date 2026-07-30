У двох областях викрили нелегальне виробництво пального на 50 млн грн

У Кіровоградській та Дніпропетровській областях правоохоронці припинили незаконне виробництво та продаж фальсифікованого пального через мережу підконтрольних заправок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Під час слідчих дій вилучили понад 233 тис. літрів пального, а загальну вартість нафтопродуктів та обладнання оцінюють приблизно у 50 млн грн.

Крім пального, з незаконного обігу вилучили 25 тонн стабільного газового конденсату та 24 тонни багатофункціонального розріджувача. Обладнання та резервуари, які використовували для виробництва, опломбували.

За даними правоохоронців, організатори схеми облаштували виробництво на потужностях підконтрольних підприємств без необхідних дозвільних документів.

Для виготовлення пального вони змішували компоненти невідомого походження за допомогою спеціального обладнання. Отримана продукція, за даними слідства, не відповідала вимогам державних стандартів.

Фальсифіковане пальне реалізовували через мережу підконтрольних автозаправних станцій.

Схему викрили в межах кримінального провадження за участі Державної податкової служби, Бюро економічної безпеки та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, на Київщині ліквідували незаконні заправки, які отримували пальне з нелегальної нафтобази. Загальна вартість вилучених активів оцінюється у понад 6 мільйонів гривень.