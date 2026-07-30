Акції відомого виробника спортивного одягу впали на рекордні 17%

Акції німецького виробника спортивного одягу та взуття Adidas обвалилися на понад 17% під час торгів у Франкфурті, продемонструвавши найбільше одноденне падіння в історії компанії. Причиною став нижчий за очікування аналітиків операційний прибуток у другому кварталі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Фінансові результати за другий квартал

Попри загальне зростання продажів, ключові фінансові показники компанії виявилися неоднорідними:

Операційний прибуток: зріс на 5% і становив €574 млн, однак не виправдав консенсус-прогноз аналітиків у €623 млн.

Маркетингові витрати: зросли на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року через активну рекламну кампанію до Чемпіонату світу з футболу.

Квартальний виторг: зріс на 14% у нейтральному валютному вираженні — до €6,74 млрд ($7,72 млрд), що перевищило очікування ринку (€6,63 млрд).

Двозначне зростання продажів спостерігалося в усіх регіонах, крім Європи, де ринок опинився під тиском через значні знижки з боку ритейлерів.

Оновлений прогноз на 2026 рік та кадрові зміни

На тлі високого попиту бренд підвищив прогноз зростання річного виторгу на 2026 рік до 9–10% (раніше очікувалося зростання у верхній межі однозначного діапазону). Прогноз щодо річного операційного прибутку залишили без змін — близько €2,3 млрд.

Крім того, компанія оголосила про зміни в керівництві: наприкінці року посаду фінансового директора обійме Біргіт Кретчмер. Вона змінить Харма Ольмайєра, який вирішив не продовжувати свій контракт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виторг Hermès зріс до €4,1 млрд попри спад на Близькому Сході, завдяки високому попиту на європейському та американському ринках.