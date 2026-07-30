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Прибуток Shell сягнув $9,8 млрд: компанія зафіксувала другий за величиною показник в історії

Shell
Прибуток Shell сягнув $9,8 млрд / Unsplash

Британська нафтогазова компанія Shell відзвітувала про $9,8 млрд скоригованого прибутку за другий квартал. Це другий за величиною квартальний результат в історії компанії після рекорду 2022 року ($11,5 млрд).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Фінансові результати суттєво перевищили консенсус-прогноз аналітиків у $8,9 млрд та показник аналогічного періоду минулого року ($4,3 млрд).

Трейдинг та переробка компенсували падіння видобутку

Основним чинником зростання доходів стала висока маржинальність трейдингового підрозділу, який скористався волатильністю цін на світових ринках. Це дозволило перекрити падіння видобутку газу:

  • Скорочення видобутку газу: видобуток газу компанією впав на 31% порівняно з попереднім кварталом. Головною причиною стало зупинення роботи заводу з переробки газу на рідке паливо Pearl у Катарі та обмеження на інших об'єктах у регіоні через геополітичну нестабільність.
  • Переробка та хімічний сектор: на тлі високого попиту на авіаційне та дизельне пальне сім нафтопереробних заводів Shell працювали на 102% від своєї номінальної потужності. Скоригований прибуток підрозділу хімікатів та продуктів зріс на 49% за квартал — до $2,8 млрд.

За словами виконавчого директора Ваеля Савана, компанії вдалося швидко компенсувати втрати в Катарі завдяки наявності інших джерел постачання, зокрема розширенню операцій на західному узбережжі Канади.

Повернення капіталу акціонерам

Shell збереже обсяг програми зворотного викупу акцій (buyback) на рівні $3 млрд у наступному кварталі. Крім того, компанія завершить викуп акцій на суму $1,2 млрд, який раніше було відкладено через угоду з придбання ARC Resources.

На тлі опублікованого фінансового звіту акції Shell під час ранкових торгів зросли на 1,2%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Shell готує продаж морських вітрових електростанцій на суму понад $1 млрд у межах стратегії скорочення портфеля відновлюваної енергетики та фокусування на викопному паливі.

Автор:
Максим Кольц