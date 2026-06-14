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Shell готує продаж морських вітрових електростанцій на понад $1 млрд

Shell
Shell готує продаж морських вітрових електростанцій / Depositphotos

Британська нафтогазова компанія Shell готується розпочати продаж своїх морських вітрових електростанцій. Це стане ще одним кроком компанії до скорочення портфеля відновлюваної енергетики та концентрації на більш прибутковому бізнесі з викопного палива.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними джерел, компанія залучила Rothschild та PJT Partners як радників для підготовки продажу. Угода може принести Shell понад $1 млрд.

Процес продажу може стартувати вже наприкінці цього року, а сама угода, ймовірно, відбудеться у 2027 році.

Генеральний директор Shell Ваель Саван після призначення на посаду понад три роки тому зосередився на скороченні витрат і продажу менш рентабельних активів. Підготовка до продажу офшорних вітрових електростанцій свідчить про подальший відхід компанії від попередньої стратегії диверсифікації в зелену електроенергію.

Раніше Shell уже почала продаж європейського підрозділу з наземної відновлюваної енергетики, а також індійської компанії Spring Energy, яку придбала у 2022 році за $1,55 млрд. Минулого року компанія також відмовилася від планів розвитку морських вітрових електростанцій у Шотландії.

Після цих продажів у портфелі Shell залишиться значно менше активів у сфері зеленої енергетики.

Раніше компанія декларувала амбіції стати одним із ключових гравців у відновлюваній енергетиці. Один із її керівників навіть озвучував ціль перетворити Shell на найбільшого у світі виробника електроенергії.

Однак після приходу Савана на початку 2023 року компанія змінила пріоритети та зробила акцент на прибутковості для акціонерів.

Для енергетичного ринку це означає, що великі нафтові компанії й далі переглядають інвестиції у відновлювану енергетику, якщо такі активи не дають очікуваної дохідності. Для Shell продаж вітрових електростанцій може стати частиною ширшого курсу на концентрацію капіталу в нафтовому й газовому бізнесі.

 Окрім цього Shell повідомив про суттєве зростання прибутку за перший квартал 2026 року. Головними чинниками успіху стали високі ціни на енергоносії, спричинені війною в Ірані, та надприбутки від торговельних операцій на волатильному ринку. 

Автор:
Тетяна Гойденко