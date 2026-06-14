Shell готовит продажу морских ветровых электростанций более чем на $1 млрд

Британская нефтегазовая компания Shell готовится приступить к продаже своих морских ветровых электростанций. Это станет еще одним шагом компании к сокращению портфеля возобновляемой энергетики и концентрации в более прибыльном бизнесе по ископаемому топливу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

По данным источников, компания привлекла Rothschild и PJT Partners в качестве советников по подготовке продаж. Соглашение может принести Shell более $1 млрд.

Процесс продаж может стартовать уже в конце этого года, а само соглашение, вероятно, состоится в 2027 году.

Генеральный директор Shell Ваэль Саван после назначения на должность более трех лет назад сосредоточился на сокращении расходов и продаж менее рентабельных активов. Подготовка к продаже оффшорных ветровых электростанций свидетельствует о дальнейшем уходе компании от предварительной стратегии диверсификации в зеленую электроэнергию.

Ранее Shell уже начала продажу европейского подразделения по наземной возобновляемой энергетике, а также индийской компании Spring Energy, приобретенной в 2022 году за $1,55 млрд. В прошлом году компания также отказалась от планов развития морских ветровых электростанций в Шотландии.

После этих продаж в портфеле Shell останется гораздо меньше активов в сфере зеленой энергетики.

Ранее компания декларировала амбиции стать одним из ключевых игроков в возобновляемой энергетике. Один из ее руководителей даже озвучивал цель превратить Shell в крупнейшего в мире производителя электроэнергии.

Однако после прихода Саванна в начале 2023 года компания сменила приоритеты и сделала акцент на прибыльности для акционеров.

Для энергетического рынка это означает, что крупные нефтяные компании продолжают пересматривать инвестиции в возобновляемую энергетику, если такие активы не дают ожидаемой доходности. Для Shell продажа ветровых электростанций может стать частью более широкого курса на концентрацию капитала в нефтяном и газовом бизнесе.

Кроме этого, Shell сообщил о существенном росте прибыли за первый квартал 2026 года. Главными факторами успеха стали высокие цены на энергоносители, вызванные войной в Иране, и сверхприбыли от торговых операций на волатильном рынке.