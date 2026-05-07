Shell отчитывается о росте прибыли на фоне конфликта с Ираном

Нефтегазовый гигант Shell Plc сообщил о существенном росте прибыли за первый квартал 2026 года. Главными факторами успеха стали высокие цены на энергоносители, вызванные войной в Иране, и сверхприбыли от торговых операций на волатильном рынке.

Чистая прибыль компании выросла до $6,92 млрд, что значительно превысило оценки аналитиков. В то же время Shell несколько сократила объем выкупа акций с $3,5 млрд до $3 млрд в квартал.

Влияние конфликта на показатели компании

Несмотря на финансовый рост, война на Ближнем Востоке оказала большое влияние на операционные процессы:

Торговый рывок: подразделение, занимающееся трейдингом, показало прибыль в $1,93 млрд — это почти в четыре раза больше, чем в прошлом.

Падение добычи: общие объемы добычи нефти и газа упали на 4% из-за боевых действий и фактического закрытия Ормузского пролива.

Нефтепереработка: маржа переработки выросла до $17 за баррель, поскольку цены на горючее взлетели вслед за нефтью.

Shell стала последней из западных "супермейджоров", которая отчиталась о квартальных сверхприбылях - ранее об аналогичных успехах заявили BP и TotalEnergies.

Напомним, нефть дорожает из-за ожиданий мирного соглашения на Ближнем Востоке. Мировые цены снова пошли вверх, поскольку инвесторы оценивают перспективы договоренностей между США и Ираном в преддверии важной встречи лидеров США и Китая.