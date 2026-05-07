Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Shell отчитывается о росте прибыли на фоне конфликта с Ираном

логотип Shell
Shell отчитывается о росте прибыли на фоне конфликта с Ираном / Shell

Нефтегазовый гигант Shell Plc сообщил о существенном росте прибыли за первый квартал 2026 года. Главными факторами успеха стали высокие цены на энергоносители, вызванные войной в Иране, и сверхприбыли от торговых операций на волатильном рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Чистая прибыль компании выросла до $6,92 млрд, что значительно превысило оценки аналитиков. В то же время Shell несколько сократила объем выкупа акций с $3,5 млрд до $3 млрд в квартал.

Влияние конфликта на показатели компании

Несмотря на финансовый рост, война на Ближнем Востоке оказала большое влияние на операционные процессы:

  • Торговый рывок: подразделение, занимающееся трейдингом, показало прибыль в $1,93 млрд — это почти в четыре раза больше, чем в прошлом.
  • Падение добычи: общие объемы добычи нефти и газа упали на 4% из-за боевых действий и фактического закрытия Ормузского пролива.
  • Нефтепереработка: маржа переработки выросла до $17 за баррель, поскольку цены на горючее взлетели вслед за нефтью.

Shell стала последней из западных "супермейджоров", которая отчиталась о квартальных сверхприбылях - ранее об аналогичных успехах заявили BP и TotalEnergies.

Напомним, нефть дорожает из-за ожиданий мирного соглашения на Ближнем Востоке. Мировые цены снова пошли вверх, поскольку инвесторы оценивают перспективы договоренностей между США и Ираном в преддверии важной встречи лидеров США и Китая.

Автор:
Максим Кольц