Shell звітує про зростання прибутку на тлі конфлікту з Іраном

Нафтогазовий гігант Shell Plc повідомив про суттєве зростання прибутку за перший квартал 2026 року. Головними чинниками успіху стали високі ціни на енергоносії, спричинені війною в Ірані, та надприбутки від торговельних операцій на волатильному ринку.

Чистий прибуток компанії зріс до $6,92 млрд, що значно перевищило оцінки аналітиків. Водночас Shell дещо скоротила обсяг викупу акцій — з $3,5 млрд до $3 млрд на квартал.

Вплив конфлікту на показники компанії

Попри фінансове зростання, війна на Близькому Сході безпосередньо вплинула на операційні процеси:

Торговельний ривок: підрозділ, що займається трейдингом, показав прибуток у $1,93 млрд — це майже в чотири рази більше, ніж торік.

Падіння видобутку: загальні обсяги видобутку нафти та газу впали на 4% через бойові дії та фактичне закриття Ормузької протоки.

Нафтопереробка: маржа переробки зросла до $17 за барель, оскільки ціни на пальне злетіли слідом за нафтою.

Shell стала останньою з західних "супермейджорів", яка відзвітувала про квартальні надприбутки — раніше про аналогічні успіхи заявили BP та TotalEnergies.

