Shell звітує про зростання прибутку на тлі конфлікту з Іраном

Нафтогазовий гігант Shell Plc повідомив про суттєве зростання прибутку за перший квартал 2026 року. Головними чинниками успіху стали високі ціни на енергоносії, спричинені війною в Ірані, та надприбутки від торговельних операцій на волатильному ринку. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Чистий прибуток компанії зріс до $6,92 млрд, що значно перевищило оцінки аналітиків. Водночас Shell дещо скоротила обсяг викупу акцій — з $3,5 млрд до $3 млрд на квартал.

Вплив конфлікту на показники компанії

Попри фінансове зростання, війна на Близькому Сході безпосередньо вплинула на операційні процеси:

  • Торговельний ривок: підрозділ, що займається трейдингом, показав прибуток у $1,93 млрд — це майже в чотири рази більше, ніж торік.
  • Падіння видобутку: загальні обсяги видобутку нафти та газу впали на 4% через бойові дії та фактичне закриття Ормузької протоки.
  • Нафтопереробка: маржа переробки зросла до $17 за барель, оскільки ціни на пальне злетіли слідом за нафтою.

Shell стала останньою з західних "супермейджорів", яка відзвітувала про квартальні надприбутки — раніше про аналогічні успіхи заявили BP та TotalEnergies.

Нагадаємо, нафта дорожчає через очікування мирної угоди на Близькому Сході. Світові ціни знову пішли вгору, оскільки інвестори оцінюють перспективи домовленостей між США та Іраном напередодні важливої зустрічі лідерів США та Китаю.

Автор:
Максим Кольц