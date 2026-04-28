Shell купує канадську ARC Resources за $13,6 млрд: ставка на дешевий газ і LNG

Shell
Газовий родовищний басейн Монтні в Канаді — один із ключових активів ARC Resources / Depositphotos

Shell оголосила про придбання канадської ARC Resources за $13,6 млрд, посилюючи позиції у видобутку природного газу та нафтовому секторі Північної Америки. Угода має стати частиною стратегії компанії зі збільшення грошових потоків та розвитку LNG-бізнесу.

У компанії зазначають, що структура угоди передбачає змішану оплату: 25% суми буде виплачено готівкою, ще 75% — акціями Shell. Загальна оцінка угоди включає премію близько 20% до середньозваженої ринкової ціни акцій ARC за останні 30 днів.

Після врахування боргу загальна вартість підприємства оцінюється приблизно у $16,4 млрд. Очікується, що угода принесе Shell додаткові 370 тис. барелів нафтового еквівалента на добу та дозволить наростити середньорічні темпи зростання видобутку з 1% до 4%.

Ключовим активом ARC є сланцевий басейн Монтні у західній Канаді — один із найбільших і найефективніших газових регіонів Північної Америки. Після завершення угоди Shell отримає близько 1,5 млн акрів у цьому регіоні та інтегрує їх із власними активами.

У компанії заявляють, що нові активи мають низьку собівартість видобутку та відносно менший вуглецевий слід, що відповідає стратегії Shell зі зменшення викидів при збереженні фокусу на традиційній енергетиці.

CEO Shell Ваель Саван зазначив, що угода зміцнює ресурсну базу компанії на десятиліття та посилює її присутність у Канаді, зокрема для постачання газу на проєкти LNG Canada.

У Shell очікують, що угода почне генерувати додаткові прибутки вже з першого року — на рівні близько $250 млн, а позитивний ефект на вільний грошовий потік стане відчутним з 2027 року.

Нагадаємо, що раніше великі енерготрейдери Shell та TotalEnergies оголосили форс-мажор щодо частини контрактів на постачання скрапленого природного газу через перебої в логістиці та виробничих ланцюгах. Рішення посилює ризики нестабільності на глобальному ринку LNG і може створити додатковий тиск на ціни газу в Європі, яка залишається одним із ключових імпортерів.

Автор:
Лариса Крупко