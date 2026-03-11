Ціни на газ можуть різко зрости: Shell та TotalEnergies оголосили форс-мажор

Найбільший у світі трейдер зрідженого природного газу Shell оголосив форс-мажор щодо партій палива, які він купує у QatarEnergy і продає клієнтам по всьому світу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Катар 4 березня повністю припинив виробництво скрапленого газу через атаки Ірану, а повернення до нормальних обсягів виробництва може зайняти щонайменше місяць.

Інші покупці ЗПГ з катарського заводу, яким керує TotalEnergies, а також деякі азійські компанії, отримали повідомлення про форс-мажор від Катару та повідомили своїх клієнтів, що не продаватимуть газ, поки об’єкти залишаються закритими.

Джерело, близьке до TotalEnergies, заявило, що французька нафтогазова компанія не оголошувала форс-мажор – термін, яким позначають події поза контролем компанії, як-от стихійні лиха, що зазвичай дозволяють уникнути штрафів за невиконання контрактів.

За даними Reuters, Shell і TotalEnergies мають довгострокові партнерства з QatarEnergy і є партнерами масштабного проекту розширення Північного родовища компанії, який має на меті збільшити потужності до 2027 року.

Нагадаємо, 2 березня Катар припинив виробництво зрідженого природного газу, а Саудівська Аравія закрила свій найбільший вітчизняний нафтопереробний завод після удару дрона, оскільки удари Ізраїлю та США, а також заходи у відповідь Ірану призвели до закриття нафтогазових об'єктів по всьому Близькому Сходу.