Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Готівковий курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на газ можуть різко зрости: Shell та TotalEnergies оголосили форс-мажор

Shell
Фото: пресслужба Shell

Найбільший у світі трейдер зрідженого природного газу Shell оголосив форс-мажор щодо партій палива, які він купує у QatarEnergy і продає клієнтам по всьому світу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. 

Катар 4 березня повністю припинив виробництво скрапленого газу через атаки Ірану, а повернення до нормальних обсягів виробництва може зайняти щонайменше місяць.

Інші покупці ЗПГ з катарського заводу, яким керує TotalEnergies, а також деякі азійські компанії, отримали повідомлення про форс-мажор від Катару та повідомили своїх клієнтів, що не продаватимуть газ, поки об’єкти залишаються закритими.

Джерело, близьке до TotalEnergies, заявило, що французька нафтогазова компанія не оголошувала форс-мажор – термін, яким позначають події поза контролем компанії, як-от стихійні лиха, що зазвичай дозволяють уникнути штрафів за невиконання контрактів.

За даними Reuters, Shell і TotalEnergies мають довгострокові партнерства з QatarEnergy і є партнерами масштабного проекту розширення Північного родовища компанії, який має на меті збільшити потужності до 2027 року.

Нагадаємо, 2 березня Катар припинив виробництво зрідженого природного газу, а Саудівська Аравія закрила свій найбільший вітчизняний нафтопереробний завод після удару дрона, оскільки удари Ізраїлю та США, а також заходи у відповідь Ірану призвели до закриття нафтогазових об'єктів по всьому Близькому Сходу.

Автор:
Ольга Сич